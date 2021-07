Kto jest niezadowolony z powrotu Tuska? "PO idzie w stronę ostrego konfliktu"

- Niemal pewne jest to, że PO wróci do takiego stanu posiadania przynajmniej 20 proc. elektoratu, ale pewnie będzie sięgać po więcej. Donald Tusk będzie chciał w przyszłości zapewne nawiązać jakąś współpracę z Szymonem Hołownią i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Jego wystąpienie pokazywało, że "ja was teraz nauczę tej prawdziwej polityki" - mówiła Joanna Miziołek z "Wprost".

ZOBACZ: Tusk: zwykli ludzie mówią "wróć pan i zrób porządek

Jej zdaniem, Rafał Trzaskowski "delikatnie mówiąc" jest niezadowolony z tego faktu, że Donald Tusk został szefem PO. - Dopatruję się naprawdę dużego konfliktu między nimi. Sławomir Nitras miał podobny wyraz twarzy. Z drugiej strony było mnóstwo uszczypliwości w stronę PiS, Jarosława Kaczyńskiego, a to zapowiada nam silną polaryzację - dodała.

Członkowie PO "głodni fightera"?

- Widać, że członkowie Rady Krajowej byli głodni takiego "fightera". Mam wrażenie, że Tusk był jak taki coach, który motywował, że jest to jedyna partia, która może zwyciężać z PiS - podkreśliła.

Wideo: eksperci komentowani sobotnie wystąpienie Donalda Tuska podczas Rady Krajowej PO

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Spodziewam się, że w PiS trwają poważne rozmowy - mówił Łukasz Szpyrka z "Interii. - To wystąpienie Tuska miało dwóch adresatów. Pierwszym byli parlamentarzyści PO, którzy potrzebowali takiego wzmocnienia, wiary we własne możliwości, czego Budka już im nie dawał. Tusk faktycznie, wydaje się, że może wykrzesać z nich dodatkową energię - ocenił.

"To poważne zarzuty"

Jak mówił, drugim adresatem było Prawo i Sprawiedliwość. - Przez większość wystąpienia Tusk mówił o PiS. Nie nazwę tego uszczypliwościami, to są poważne zarzuty. On wprost nazywa PiS całym złem w polskiej polityce. To mocne hasła, które pokazują, w którą stronę Tusk pójdzie. Nie było sygnałów o możliwej współpracy na opozycji, czy to z Szymonem Hołownią, czy z PSL, Koalicją Polską. Nie było próby pozyskania nowego elektoratu, ale utwardzanie tego stanu posiadania, który już PO ma plus zwrócenie uwagi na to, w którą stronę będzie szedł czas przewodniczenia Tuska. Będzie to strona bezpośredniego, ostrego konfliktu - zaznaczył.

WIDEO - Franciszek Sterczewski w "Graffiti" w Polsat News Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/Polsat News/polsatnews.pl