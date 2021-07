Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo... ZOBACZ WIĘCEJ: PiS poparło kandydata PSL na RPO. "Nie ma żadnego dealu"

"Był młody już parę tygodni temu"

Dobromir Sośnierz z Konfederacji zwrócił uwagę, że PiS nagle zmieniło zdanie w tej sprawie.

- Pani Milczanowska nie wyjaśniła co się zmieniło od czasu poprzedniego głosowania. Bo to, że pan Wiącek jest młody, to był młody i wykształcony już parę tygodni temu. Nawet był młodszy niż teraz i jakoś PiS-owi się to wtedy nie podobało - zauważył.

- Teraz się podoba, a ja nie widzę żadnej zmiany. Chyba, że pan Wiącek ogłosił, że zmienił poglądy w tych sprawach, które mi przeszkadzały - dodał.

Prof. Marcin Wiącek od 2009 r. pracuje jako nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 r. jest zatrudniony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W latach 2014–2018 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.



15 lipca stanowisko RPO ma opuścić Adam Bodnar. To konsekwencja wyroku TK, który w kwietniu orzekł, że przepis ustawy o RPO, który pozwala na pełnienie przez rzecznika obowiązków po upływie 5-letniej kadencji, do czasu powołania następcy, jest niekonstytucyjny. Przepis straci moc obowiązującą 15 lipca. Jak wskazał TK, do tego czasu parlament powinien uchwalić zmianę przepisów, która dostosuje ustawę o RPO do wyroku.