Konwencja programowa Konfederacji z udziałem jej liderów - Krzysztofa Bosaka, Jakuba Kuleszy, Roberta Winnickiego, Grzegorza Brauna i Janusza Korwin-Mikkego rozpocznie się o godz. 12 w warszawskim parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego. Politycy zaprezentują poszczególne części programu pod nazwą "Polska na nowo".

Już 4 lipca konwencja programowa #Konfederacja w Warszawie, gdzie zaprezentujemy program "Polska na nowo"!



Jednocześnie zapraszamy na piknik rodzinny, na którym będzie wiele atrakcji dla najmłodszych, foodtrucki i dobra muzyka 😊



— Konfederacja (@KONFEDERACJA_) June 17, 2021

Na konwencji ma również zostać zainaugurowana seria organizowanych przez Konfederację imprez, które odbędą się w popularnych turystycznych miejscowościach na terenie całego kraju pod hasłem "Wakacje z Konfederacją". Trasa potrwa do 7 sierpnia i obejmie ponad 30 miejscowości.

Wizja Polski "po lockdownie" na pięciu filarach

"Polska na nowo" to, jak podkreślają politycy Konfederacji, kompleksowa wizja Polski "po lockdownie". - To po pierwsza wizja Polski pocovidowej, tego co należy naprawić, co w ciągu ostatniego roku uległo olbrzymiej zapaści - powiedział rzecznik Konfederacji Tomasz Grabarczyk. Podkreślił również, że będzie to odpowiedź na rządowy program "Polski Ład".

Program Konfederacji, który zostanie przedstawiony w niedzielę, składa się z pięciu filarów: spraw podatkowych, cen, edukacji, opieki zdrowotnej oraz państwa prawa. Jak podkreślali politycy ugrupowania, to w dużej mierze postulaty, które Konfederacja od jakiegoś czasu powtarza i które są z ugrupowaniem od początku.

Przewodniczący sejmowego koła Konfederacji Jakub Kulesza zapowiedział, że przedstawi pierwszy punkt programu, dotyczący polityki fiskalnej, który "związany będzie z obniżką bądź likwidacją wielu podatków". Ocenił, że będzie "najbardziej właściwa recepta, by ulżyć przedsiębiorcom zduszonym przez lockdown".

Bosak: po wakacjach system edukacji "bez segregacji sanitarnej"

- Nasz program dotyczyć będzie wizji Polski po lockdownie; to będzie wyjście z kryzysu, jaki nam zgotował rząd wprowadzając lockdown - podkreślił poseł.

Krzysztof Bosak powiedział, że podczas konwencji zostaną również poruszone kwestie funkcjonowania ochrony zdrowia oraz edukacji w okresie popandemicznym.

- Lockdown wywrócił ochronę zdrowia do góry nogami i jednym z naszych postulatów jest powrót do normalnej pracy ochrony zdrowia. Niepokoją nas informacje o tym, że różne oddziały zamiast być otwierane, to są zamykane; a to są informacje, który płyną prawie cały czas z różnych części kraju - zaznaczył poseł.

— Konfederacja (@KONFEDERACJA_) July 2, 2021

Zwrócił również uwagę, że zdaniem Konfederacji także system edukacji powinien po wakacjach wrócić do normalnej pracy "bez żadnej segregacji sanitarnej i paraliżowania normalnej pracy i nauki".

Jak dodał, politycy Konfederacji przedstawią w niedzielę również swoją ocenę obecnej sytuacji politycznej. - Bez wątpienia jest właściwy moment na to, by wyrazić swoją ocenę na temat całości sceny politycznej - ocenił Bosak.

Według organizatorów niedzielna konwencja ma przyjąć formę otwartego wydarzenia na świeżym powietrzu, połączonego z "piknikiem rodzinnym".

kmd/PAP