Podczas zebrania Zarządu wystąpią m.in. obecny prezes partii Borys Budka oraz powracający do polskiej polityki Donald Tusk. Tych dwóch polityków już w piątek miało okazję rozmawiać na spotkaniu prezydium Platformy, w którym brał również udział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Podczas tzw. "rozmów na szczycie" ustalono ostatnie szczegóły dzisiejszych roszad we władzach Platformy. Podobno udało się osiągnąć porozumienie w tej kwestii. Nieoficjalnie mówi się o przejęciu władzy w partii przez Donalda Tuska. Obecny przewodniczący Borys Budka konsekwentnie milczy w sprawie swojej przyszłości w partii.

"Rdzeń władzy pęka i się kruszy"

O scenariuszach powrotu Donalda Tuska na antenie Polsat News wypowiedzieli się socjologowie. Ich zdaniem, powrót byłego premiera ma miejsce w szczególnym momencie. - Prawdopodobieństwo powrotu Tuska do polskiej polityki jest duże, jakkolwiek sytuacja w PO jest bardzo trudna. PO i cała opozycja znajduje się ciągle w rozsypce - stwierdził prof. Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

- Jest już bardzo jasne przeczucie, że rdzeń władzy obecnie rządzących pęka, kruszy się. Zmiany w Kościele, które przeprowadza Franciszek, mogą doprowadzić do fundamentalnie różnej sytuacji. I właściwie to przeczucie jest mechanizmem powrotu Donalda Tuska do Polski - powiedział profesor.

"Jeśli Tusk postawi na młode pokolenie, to odniesie sukces"

Socjolog nawiązał także do dwóch dróg, które jego zdaniem, stoją przed Tuskiem po powrocie do polskiej polityki. - Jeżeli Tusk postawi na młodsze pokolenie, co będzie niezwykle trudne, bo będzie musiał odsunąć od władzy jego pokolenie polityczne, to osiągnie sukces. Jeżeli wesprze pokolenie starsze, które żyje już tylko tą nadzieją, ale które jest już impotentne politycznie, to przegra - dodał profesor.

- Wydaje się, że sytuacja jest sprzyjająca. Trudna jest sytuacja w ramach Prawa i Sprawiedliwości, choć to pierwsza partia w sondażach. Z drugiej strony ten powrót na dzisiaj jest dobry, bo lepiej, żeby Platforma i Koalicja Obywatelska wiedziała gdzie jest, kto jest jej liderem i kto dowodzi. Wydaje się, że Tusk podjął decycję: tak, to ja chcę być szefem - stwierdził prof. Robert Szwed, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

WIDEO - Kierowca TIR-a wywalczył 62 tys. zł dodatku za spanie w kabinie. Teraz jest bankrutem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kmd/pdb/polsatnews.pl