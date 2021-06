- Jeśli dojdziemy do przyspieszenia pandemicznego, to poziom wyszczepienia w województwach będzie brany pod uwagę przy wprowadzaniu obostrzeń - mówił we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, szczepienia będą darmowe przynajmniej do końca września. Tymczasem zagranicą pojawiają się kolejne duże ogniska wariantu Delta. W krajach Afryki brakuje miejsc w kostnicach. Raport Dnia.