Prezydent wręczył odznaczenia osobom zasłużonym w walce z pandemią [WIDEO]

- Spotkał mnie zaszczyt, że w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej mogłem państwu podziękować. Polska dziękuje państwu za niezwykłą służbę dla Rzeczypospolitej i dla pacjentów. Dla ludzi po prostu w tym niezwykle trudnym czasie - powiedział we wtorek prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystości wręczania odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Symboliczne podziękowanie

Zaznaczył, że epidemia była czymś niespodziewanym, a skala i długość jej trwania jest dotąd niespotykana. - Dziękuję, że chociaż w ten symboliczny Polska może, w imieniu wszystkich jej obywateli, podziękować za to, jacy państwo jesteście i jak traktujecie przyjęte zobowiązania, do tego by służyć drugiemu człowiekowi, by służyć nauce i ją realizować - dodał.

Andrzej Duda zwracał też uwagę, że odznaczeni to przedstawicielami różnych dziedzin medycyny, nauk medycznych m.in. lekarze, pielęgniarki, ratownicy, pracownicy laboratoriów i naukowcy. "Wszyscy państwo służyliście jednej sprawie - człowiekowi drugiemu, żeby przetrwał, żeby nie zachorował, żeby nie umarł, żeby choroba, która dotknęła go jak najmniejsze skutki wywarła, żeby mógł wrócić do normalnego życia" - mówił.

WIDEO: Przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy

Jak podkreślił, odznaczeni służyli często z narażeniem zdrowia i życia. - Trudno to sobie wyobrazić tym, którzy nie pełnią takiej służby na co dzień, ale jednak są obok nich tacy, którzy się nie wahają iść do szpitala w najtrudniejszym czasie: naście czy dziesiąt godzin pracować w ubraniu ochronnym, w strasznych warunkach, fizycznych i psychicznych - zaznaczył Andrzej Duda.

Hołd w imieniu Rzeczypospolitej

- Nieraz słyszałem opowieść lekarzy, kapelanów, którzy służyli w szpitalach i bladzi mówili, że nie spodziewali się, że kiedykolwiek w życiu przyjdzie im przeżyć coś takiego - tylu ludzi pożegnać, odchodzących jednej nocy, jednego dnia - mówił.

- Z całego serca dziękuję, że się państwo nie cofnęliście, że byliście do ostatniej chwili - podkreślił. - Mam ogromną nadzieję, że to się wreszcie już kończy. Oby te odznaczenia były pamiątką najtrudniejszego czasu, który już nigdy więcej się nie powtórzy. Tego życzę wszystkim państwu, ale także i sobie - dodał prezydent.

Prezydent Duda prosił odznaczonych, aby przyjęli podziękowania i hołd w imieniu Rzeczypospolitej. - Mam ogromną nadzieję, że jak powiedziało do mnie kilkoro z państwa, że to się wreszcie już kończy - mówił. - Mam nadzieję, że to, iż realizujemy Narodowy Program Szczepień, że to, iż zachęcamy, że coraz więcej naszych rodaków jest zaszczepionych spowoduje, że pandemia koronawirusa zgaśnie. Daj Boże, że nie wróci - powiedział. "Oby nigdy więcej nic takiego nas nie spotkało. Oby te odznaczenia były pamiątką najtrudniejszego czasu w państwa życiu, który nigdy więcej się nie ponowi" - dodał.

