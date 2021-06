- Do końca września gwarancja, że szczepienie przeciw COVID-19 będzie nieodpłatne - zapewnił we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Dzień wcześniej informował, że wśród rządzących trwa dyskusja o ewentualnym wprowadzeniu "odpłatności za szczepienie" na koronawirusa, czyli wprowadzenia go w "normalny system refundacyjny".

W poniedziałek prod. Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej przy premierze stwierdziła, że szczepionka przeciw COVID-19 "na pewno będzie darmowa, bo tak stanowi umową unijna w tej sprawie".

- Możliwe jest natomiast wprowadzenie odpłatności za usługę, za wizytę lekarską czy samą czynność szczepienia. Rozmawiamy o tym, szukając pomysłów na przekonanie osób, które dalej nie chcą się szczepić – powiedziała.

Niedzielski: szczepienia dają bardzo dobre wyniki

Ekspertka dodała jednak, że nie ma w tej sprawie decyzji, a także zgodności wśród członków Rady Medycznej. - Część osób uważa, że zadziała to odwrotnie i już w ogóle nie będzie chętnych do szczepień. Niektórzy uważają natomiast, że jeżeli przy prawdopodobnych wzrostach zakażeń we wrześniu i październiku nadal będą osoby niechętne szczepieniom, to powinno się zakończyć akcję szczepień w obecnej formie i wprowadzić właśnie element zapłaty - dodała prof. Marczyńska.

ZOBACZ: Trzecia dawka szczepionki? Minister komentuje

Tego samego dnia minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził: - Rozważamy, czy systemu (refundacyjnego) nie wprowadzić po 1 października dla szczepień przeciw COVID-19.

Podkreślił przy tym, że przede wszystkim chciałby, żeby wszyscy skorzystali z możliwości szczepienia. Jak wskazał, daje ono bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o "generowanie odporności względem ciężkiego przechodzenia zakażenia wariantem Delta".

Minister: czwarta fala może nadejść w sierpniu

We wtorek Niedzielski ponownie zabrał głos w tej sprawie. - Do końca września gwarancja, że szczepienie przeciw COVID-19 będzie nieodpłatne. Każdy, kto chce się zaszczepić do tego czasu, będzie mógł to uczynić na dotychczasowych warunkach - zapewnił w Radiu Plus.

Przypomniał, że sama usługa szczepienia kosztuje 60 zł, bo tyle NFZ refunduje przychodniom za jego wykonanie.

O ewentualnej odpłatności za szczepienie wspomniał także doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban. - To jest na razie bardzo luźna dyskusja, bardzo luźna przymiarka - powiedział w radiowej Trójce.

"Musimy przyzwyczaić się do maseczek"

We wtorek minister Niedzielski przekazał także, iż "istnieje prawdopodobieństwo, że czwarta fala pandemii pojawi się w drugiej połowie sierpnia". Przestrzegł również, że "jeśli nastąpi wzrost zakażeń, obowiązek noszenia maseczek w zamkniętej przestrzeni będzie ważny również we wrześniu".

- Jeśli ten przejściowy wzrost zachorowań miałby miejsce we wrześniu, to siłą rzeczy maseczki pozostaną tym obostrzeniem - zaznaczył.

Podkreślił też, że musimy przyzwyczaić się do noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych.

WIDEO - Dyskusja o Nowym Ładzie w "Debacie Tygodnia". Orzeł: PiS się pomylił Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/PAP/polsatnews.pl