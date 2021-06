Około 1000 hiszpańskich licealistów zamknięto w przymusowej kwarantannie w hotelu na Majorce. Wyjechali na odpoczynek po maturze, ale w wyniku masowych zakażeń koronawirusem nie mogą wyjść z pokojów. Liczba licealistów, u których stwierdzono Covid-19, wzrosła do prawie 900.

Część młodych Hiszpanów zdążyła opuścić wyspę, ale co najmniej tysiąc poddano prewencyjnej kwarantannie.

Licealna tradycja

Wejścia do hotelu Palma Bellever przemianowanego na covidowy w stolicy Majorki, Palma de Mallorca, strzeże Straż Obywatelska. Część uczniów protestuje na balkonach, domagając się zakończenia przymusowej izolacji.

Wakacyjne wyjazdy po skończeniu liceum to dla hiszpańskich maturzystów niepisana tradycja. Majorka należy do najbardziej atrakcyjnych celów ich podróży. Do masowych zakażeń doszło na wyspie dwa tygodnie temu podczas jednego z koncertów oraz licznych imprez organizowanych na statkach i w hotelach, podczas których nie przestrzegano covidowych obostrzeń.

Ognisko w trudnym czasie

Ognisko epidemii pojawiło się w czasie, gdy Archipelag Baleary, którego największą wyspa jest Majorka, przygotowuje się do spodziewanego dużego napływu turystów po tym, jak brytyjski rząd umieścił wyspy na "zielonej liście" od 30 czerwca.

Oznacza to, że turyści nie będą musieli poddawać się kwarantannie po powrocie z wysp, które są bardzo popularnym celem wakacyjnych podróży Brytyjczyków.

