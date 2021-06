Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, do Polski dociera powietrze z północnego zachodu. Ścierające się masy powietrza zwrotnikowego i polarno-morskiego będą sprzyjać powstawaniu niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, w tym burz, podczas których wystąpią obfite opady deszczu, a nawet grad. Burze będą się przemieszczać z zachodu na wschód.

- Burze, które będą się tworzyły będą groźne, będzie im towarzyszył intensywny opad deszczu do 40 mm, a punktowo nawet 50 mm. To ponad miesięczna norma opadu dla zachodnich województw - powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

"Nadal będzie ciepło"

Dodał, że burze będą się przemieszczały na wschód i początkowo wystąpią w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim, a w kolejnych godzinach w pomorskim, kujawsko-pomorskim aż po Opolszczyznę.

- Nadal będzie ciepło. Temperatury maksymalne po południu na zachodzie będą rzędu 27 st. C, natomiast w pozostałej części kraju na wschodzie od ok. 28 w Zamościu, 31 na Suwalszczyzna, zaś 31-32 st. C w centrum kraju. Najcieplej będzie w Wielkopolsce 33-34 st.C.

Najaktywniejsze burze znajdują się na południu woj. lubuskiego. Natężenie opadów osiąga 15 mm/10 min, występuje grad. Godzinowe sumy wynoszą miejscami 30-40 mm. Najsilniejszy zanotowany poryw wiatru to 70 km/h w Tomaszowie Bolesławieckim, ale możliwe są porywy 90-100 km/h. ⛈️ pic.twitter.com/SDjKi1VNF4 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 21, 2021

W nocy też zagrzmi

Burze wystąpią także w nocy i będą się pojawiały w pasie od Pomorza przez Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie aż po Opolskie i Łódzkie. Również w nocy może spaść 30-40 mm deszczu, zaś wiatr osiągnie w porywach do 80-90 km/h.

Szczególnie w centrum kraju temperatura w nocy nie spadnie poniżej 20 st. C. - Przed nami kolejna tropikalna noc - powiedział Walijewski.

Dodał, że jedynie na zachodzie temperatura wyniesie ok. 16 st. C. Zachmurzenie - poza miejscami burz - będzie natomiast umiarkowane.

dsk/PAP