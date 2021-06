Jak przekazano w komunikacie IMGW, miejscami występują i nadal prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu na poziomie około 20 mm oraz porywy wiatru do około 70 km/h; miejscami także grad.

Burze z gradem w Lubuskiem

IMGW przewiduje, że zjawiska mogą występować w regionie w niedzielę (20 czerwca br.), od godz. 14:45 do 24. Prawdopodobieństwo ich pojawiania się określono na 80 proc.

Około godz. 18 burza pojawiła się nad Gorzowem Wlkp. Nie przyniosła intensywnych opadów deszczu, ale zaczęły występować dość silne porywy wiatru.

Jak przekazał oficer dyżurny lubuskiej straży pożarnej, z miasta i okolicy wpłynęło dotąd około 20 zgłoszeń dot. skutków pogody; przede wszystkim chodzi o połamane konary i przewrócone przez wiatr drzewa. Nie było informacji o osobach poszkodowanych.

Maksymalna temperatura 29 stopni

Jak informuje IMGW, nad Europą będą dominować niże z frontami atmosferycznymi, tylko częściowo wschodni obszar kontynentu będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia. Krańce wschodnie Polski pozostaną na skraju wyżu znad Rosji. Pozostały obszar kraju znajdzie się pod wpływem niżu przemieszczającego się znad Niemiec nad południową Szwecję. Na zachodzie kraju zaznaczy się obecność płytkich ośrodków niżowych i związanych z nich linii zbieżności. Wciąż zalegać będzie gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie będzie spadać.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hPa i będzie spadać.

W dzień słonecznie. Na zachodzie i południu okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego oraz dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, również z gradem. Na południowym wschodzie prognozowana suma opadów w czasie burz od 15 mm do 20 mm, na zachodzie i południowym zachodzie do 30 mm. Temperatura maksymalna od 28 st. C, 29 st. C na wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej do 32 st. C, 34 st. C miejscami na zachodzie, jedynie na Podhalu około 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, na zachodzie do 80 km/h.

