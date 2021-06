Odpowiedź na działania Rosji i Chin, inwestycje w obronę i odstraszanie, relacje transatlantyckie - to główne tematy, na jakie wskazał sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w poniedziałek w Brukseli, gdzie rozpoczyna się szczyt Sojuszu.

- Relacje z Rosją są w najgorszym momencie od zimnej wojny – powiedział sekretarz generalny, przypominając jej agresywne działania wobec sąsiadów – Ukrainy i Gruzji, a także cyberataki. - Jednocześnie zabiegamy o dialog z Rosją. Dialog nie jest oznaką słabości, jest oznaką siły – możemy rozmawiać z Rosją – podkreślił.

Wskazał również na agresywne działania Chin z jednej strony, na przykład na Morzu Południowochińskim, wobec demokratycznych protestów w Hongkongu i nadzór nad własnymi obywatelami, a z drugiej - na konieczność współpracy wobec takich wyzwań, jak zmiana klimatu i chińskie inwestycje w nowoczesne technologie takie jak 5G. Zaznaczył, że "Chiny nie są przeciwnikiem".

Stoltenberg podkreślił znaczenie więzi transatlantyckich i wyraził zadowolenie z deklaracji, jaką prezydent USA Joe Biden złożył w sprawie ich utrzymania.

Relacje z Chinami

- Nie wchodzimy w nową zimną wojnę z Chinami. Chiny nie są naszym wrogiem. Ale musimy razem - jako Sojusz - reagować na wyzwania, które Chiny stanowią dla naszego bezpieczeństwa" - oświadczył wcześniej Stoltenberg, jeszcze przed rozpoczęciem szczytu NATO.

- Wiadomość dla Chin jest taka: w naszych wzajemnych relacjach są pewne możliwości. Na przykład - w sprawie kontroli zbrojeń i zmian klimatu. Musimy ze sobą rozmawiać. Jednocześnie w ciągu kilku lat byliśmy świadkami znaczącego wzmocnienia militarnego Chin. Inwestowały one w nowe zdolności wojskowe, w tym nuklearne i bardziej zaawansowane systemy broni - zakomunikował sekretarz generalny.

Presja Pekinu

Zauważył, że Państwo Środka próbuje wywierać presję na Morzu Południowochińskim.

- Zdajemy sobie sprawę również z tego, że Chiny nie podzielają naszych wartości. Dostrzegamy to na przykładzie tłumienia demokratycznych protestów w Hongkongu i prześladowania mniejszości (...). Używają przy tym mediów społecznościowych i technologii do rozpoznawania twarzy, do monitorowania i inwigilacji własnej ludności - wyliczał Stoltenberg.

- To wszystko ma znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Żaden kontynent i żaden kraj nie jest w stanie poradzić sobie z tym w pojedynkę. Dlatego musimy odpowiedzieć razem - jako Sojusz. Jako NATO. Chiny są coraz bliżej nas. Widzimy je w cyberprzestrzeni, w Afryce, ale też inwestują w naszą infrastrukturę krytyczną i próbują ją kontrolować - podsumował.

Inwestycje w obronność

Mówiąc o konieczności inwestycji w obronność krajów członkowskich i wspólne programy, przypomniał, że wydatki sojuszników rosną siódmy rok z rzędu. Jak zaznaczył, odpowiedzią na wyzwania jest "ambitny, nastawiony na przyszłość" program NATO 2030. Ta agenda jest głównym tematem tegorocznego jednodniowego spotkania przywódców państw i rządów krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Polskę na szczycie reprezentuje prezydent Andrzej Duda, któremu towarzyszy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Strona polska spodziewa się po brukselskim szczycie deklaracji w sprawie przyjęcia na kolejnym, przyszłorocznym spotkaniu przywódców państw NATO nowej koncepcji strategicznej, a także potwierdzenia utrzymania obecności wojskowej USA w Europie.

Podczas jednodniowego szczytu prezydent Andrzej Duda odbędzie spotkania dwustronne z Emmanuelem Macronem, premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem i premierem Macedonii Północnej - najmłodszego sojuszniczego państwa - Zoranem Zaewem.

