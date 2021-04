"Z przyjemnością informuję, że kolejny szczyt przywódców NATO odbędzie się 14 czerwca 2021 roku w Brukseli. Mamy konkretny i wybiegający w przyszłość program wzmocnienia naszego Sojuszu i sprostania wyzwaniom dnia dzisiejszego i jutra. #NATO2030" - napisał na Twitterze Stoltenberg.

I am pleased to announce that the next Summit of #NATO leaders will take place on 14 June 2021 in Brussels.

We have a substantive & forward-looking agenda to strengthen our transatlantic Alliance and address the challenges of today and tomorrow. #NATO2030 https://t.co/ZgXf1ECnIg