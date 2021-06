Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa zostały w piątek zatwierdzone przez szwajcarski rząd. Obejmują one m.in. rozmieszczenie 1000 żołnierzy i nadzór przestrzeni powietrznej przez szwajcarskie siły powietrznej. Z innych regionów kraju do Genewy ma przybyć ok. 900 policjantów, co zwiększy kontyngent policji w mieście do około 2000 funkcjonariuszy.

Ministerstwo obrony zapowiedziało w oświadczeniu, że ograniczenia w przestrzeni powietrznej, które będą obowiązywać od godz. 8 we wtorek 15 czerwca do godz. 17 w czwartek 17 czerwca, nie będą miały wpływu na loty komercyjne, obsługiwane przez lotnisko w Genewie.

Federalny Urząd Policji i Federalna Służba Bezpieczeństwa zakomunikowały, że nie otrzymały żadnych sygnałów o zagrożeniu przed szczytem. Podkreślono jednak, że "zagrożenie terrorystyczne utrzymuje się na wysokim poziomie w Szwajcarii i Europie". "Zachowujemy dużą czujność" - zapewniono.

Lokalne władze ogłosiły w czwartek, że szczyt odbędzie się w XVIII-wiecznym dworku w publicznym parku z widokiem na jezioro.

