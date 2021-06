O godzinie 21:00 zakończyły się w Rzeszowie przedterminowe wybory prezydenta miasta, w których startowało czworo kandydatów. Według sondażu exit poll portalu lokalnapolityka.pl najwięcej głosów zdobył Konrad Fijołek, popierany m.in. przez PO, Lewicę, PSL i Polskę 2050. Poparło go 55,8 proc. wyborców. Drugi wynik ma Ewa Leniart wojewoda podkarpacka (PiS), która dostała - według badania - 25,1 proc.

Wyniki badania exit poll exit poll przeprowadzonego przez Instytut Badań Samorządowych opublikował portal lokalnapolityka.pl. Są to dane na godz. 19:30. Oficjalne wyniki wyborów będą znane i przedstawione przez Państwową Komisję Wyborczą po policzeniu głosów ze wszystkich komisji wyborczych.

Sondaż: bez drugiej tury w Rzeszowie

Z badania wynika, że Konrad Fijołek zdobył 55,8 proc. głosów, co oznacza, że w Rzeszowie nie będzie drugiej tury wyborów. Fijołka popierała opozycja, m.in. PO, Lewica, PSL i Polska 2050.

Ewę Leniart wojewodę podkarpacką (PiS) - według badania - poparło 25,1 proc. wyborców.

Trzeci jest Grzegorz Braun z Konfederacji, który uzyskał wynik 9,8.

Z kolei czwarty jest Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości (Solidarna Polska) z wynikiem 9,3 proc.

Badanie exit poll, które opublikował także m.in. Polsat News, zostało przygotowane przez Instytut Badań Samorządowych. IBS jest częścią Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, która przygotowuje badania społeczne i polityczne, prognozy wyborcze i analizy rynku. OGP kierowana przez socjologa, redaktora "Kultury Liberalnej" Łukasza Pawłowskiego zrzesza takie marki badawcze jak Instytut Badań Spraw Publicznych, Instytut Badań Samorządowych oraz Instytut Badań Zmian Społecznych. W skład OGB wchodzą także podmioty medialne tj. stanpolityki.pl, lokalnapolityka.pl, a także narzędzia, służące do pogłębionej analizy, jak Check The Maps oraz Opinion Tool.

Fijołek: dziękuję, drodzy, kochani rzeszowianie

- Bardzo wam dziękuję; to wy, drodzy, kochani Rzeszowianie, jesteście autorami tego historycznego sukcesu, bardzo nisko wam się kłaniam. Jesteście przecudowni, pokazaliście jak piękne może być to miasto - powiedział Konrad Fijołek w pierwszym publicznym wystąpieniu po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów. Dziękował wszystkim Rzeszowianom, którzy, jak mówił, wzięli udział w tym "przepięknym święcie demokracji", a szczególnie tym z nich, którzy oddali głos "na ten wspaniały program, który razem napisali".

- W Rzeszowie, drodzy rzeszowianie i drodzy Polacy, nie wygrała żadna opcja, żadna formacja, w Rzeszowie nie wygrała żadna strona między nami obywatelami, w Rzeszowie tak naprawdę zwyciężyła jedność - najpierw jedność między nami, grupą radnych w Rzeszowie, która się utrzymała, a potem jedność Rzeszowian, którzy wokół idei, wokół programu się skupili - powiedział.

- Jestem głęboko przekonany, że w Polsce, w której tak silne są dzisiaj podziały, wkrótce także i w całej Polsce zwycięży jedność i stąd, z Rzeszowa zacznie się powrót do samorządności, do wolności i do demokracji. Mam nadzieję, że puściliśmy w Polskę bardzo pozytywny sygnał, że można się zjednoczyć wokół ważnych spraw w tym kraju - dodał kandydat na prezydenta stolicy Podkarpacia.

Gratulował też wyniku swoim kontrkandydatom i zapraszał ich do współpracy, zapewniał, że z jego strony "nie będzie żadnego triumfalizmu". Podkreślał, że zdaje sobie sprawę z tego, że "zaprezentowane słupki to na razie tylko sondaże" i na oficjalne wyniki trzeba jeszcze poczekać.

Leniart: gratuluję zwycięzcy

- Gratuluję zwycięzcy - powiedziała po zakończeniu głosowania w Rzeszowie. - Czekamy do rana czy godzin nocnych, kiedy ostatecznie zostaną podane wyniki przez Państwową Komisję Wyborczą - powiedziała wojewoda podkarpacka.

- Niemniej już w tej chwili spieszę, by pogratulować rywalowi i podziękować wszystkim konkurentom - powiedziała kandydatka na prezydenta Rzeszowa Ewa Leniart w niedzielę wieczorem.

Leniart w swoim pierwszym wystąpieniu po ogłoszeniu sondażowych wyników dziękowała też swoim współpracownikom i wyborcom.

- Niewątpliwie mam nadzieję, że także i zwycięzca będzie zobligowany do tego, żeby te problemy (które - red.) zgłaszane i do mnie, i do moich konkurentów były przez urzędującego prezydenta podejmowane i rozwiązywane - dodała Leniart, którą przed wyborami poparł w Rzeszowie prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Warchoł: jestem gotowy na współpracę

- Dziękuję wszystkim tym, którzy na mnie głosowali - powiedział w swoim sztabie wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł (Solidarna Polska) po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów rzeszowskich wyborów.

Zapowiedział, że jako poseł z Rzeszowa jest gotowy na współpracę z Konradem Fijołkiem. Dodał również, że będzie "patrzył na ręce nowemu prezydentowi miasta".

Przekazał, że jest gotowy wpierać mieszkańców stolicy Podkarpacia, gdy tylko będzie im się działa krzywda.

Zapytany, czy będzie startował w przyszłych wyborach, powiedział, że na razie jest za wcześnie, aby o tym mówić.

Prezydent ustąpił po zakażeniu koronawirusem

Przedterminowe wybory w Rzeszowie zostały zorganizowane, ponieważ rządzący miastem od 2002 r. Tadeusz Ferenc 10 lutego złożył rezygnację po tym, gdy przeszedł COVID-19. O fotel prezydenta Rzeszowa ubiegało się czworo kandydatów:

Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki popierana przez PiS i rzeszowski region NSZZ "Solidarność";

Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, proponowany i konsekwentnie wspierany w kampanii przez Solidarną Polskę, Porozumienie Jarosława Goppwina i Ferenca;

Konrad Fijołek, były współpracownik Ferenca, wiceprzewodniczący rady miasta i szef klubu Rozwój Rzeszowa, popierany m.in. przez PO, Lewicę, PSL i Polskę 2050;

Grzegorz Braun, poseł Konfederacji.

Wybory, pierwotnie planowane na 9 maja, z powodów epidemicznych zostały przesunięte na niedzielę 13 czerwca, a ich ewentualna druga tura została wyznaczona na 27 czerwca.

Uprawnionych do głosowania było 147 tys. 889 wyborców. Głosowanie odbywało się w 100 lokalach wyborczych. Głosować można było w niedzielę do godziny 21:00.

W związku z pandemią podczas głosowania obowiązywały obostrzenia sanitarne. Wyborca, przebywając na terenie lokalu wyborczego, musiał mieć osłonięte maseczką usta i nos. Wyjątkiem było uchylenie maseczki na prośbę komisji wyborczej podczas identyfikacji przy wydawaniu karty do głosowania.

W każdym lokalu wyborczym znajdowały się środki do dezynfekcji rąk. Na wyborców czekały zdezynfekowane długopisy. Lokale wyborcze były regularnie wietrzone.

