Rzeszów wybiera prezydenta miasta. Do 9:00 niewielka liczba głosujących

W niedzielę o godzinie 7:00 w Rzeszowie rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Rządzący miastem od 2002 r. Tadeusz Ferenc złożył rezygnację 10 lutego po tym, gdy przeszedł COVID-19. Do godz. 9:00 w Rzeszowie w komisjach wyborczych, które odwiedziła PAP niewiele osób skorzystało z prawa do głosowania. W urnach było ok. 30-40 kart, Przewodniczący komisji nie zgłaszali incydentów.