MZ poinformowało o 239 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (40), wielkopolskiego (24), dolnośląskiego (23), łódzkiego (22), lubelskiego (19), kujawsko-pomorskiego (15), małopolskiego (15), śląskiego (13), zachodniopomorskiego (13), pomorskiego (12), podkarpackiego (10), lubuskiego (6), opolskiego (6), podlaskiego (5), świętokrzyskiego (5), warmińsko-mazurskiego (5).

6 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną - przekazał resort.

Z powodu COVID-19 zmarło 15 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 32 osoby.

Łącznie od marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono 2 877 243 przypadki. Zmarły 74 562 osoby z COVID-19.

Ilu chorych w szpitalach?

W szpitalach jest 2135 chorych z COVID-19, a 313 z nich jest podłączonych do respiratorów – podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowane jest 13 tys. 665 łóżek i 1402 respiratory.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 57 tys. 526 osób. Resort podał, że wyzdrowiało dotąd 2 mln 648 tys. 207 zakażonych.

Ile testów wykonano?

W ciągu doby wykonano ponad 55,9 tys. testów.

Ile szczepień wykonano?

W Polsce wykonano 24 mln 45 tys. 826 szczepień przeciw COVID-19 – podano w sobotę na rządowych stronach. W pełni zaszczepionych jest 9 mln 479 tys. 766 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła blisko 402 tys.

Łącznie do Polski dostarczono dotąd 26 mln 886 tys. 540 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 21 tys. 182 dawki. Zgłoszono 10 tys. 755 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw COVID-19. Szczepionki firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, zaś preparat opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, wymaga podania jednej dawki.

Tym osobom EMA odradza stosowanie AstraZeneki

Europejska Agencja Leków (EMA) wydała w piątek zalecenie, w którym odradza stosowanie szczepionki firmy AstraZeneca przeciw Covid-19 u osób z rzadką chorobą naczyń krwionośnych - zespołem przesiąkania włośniczek.



Komitet ds. bezpieczeństwa EMA w swojej ocenie stwierdził, że zespół przesiąkania włośniczek należy dodać jako nowy punkt ryzyka w opisie szczepionki AstraZeneki. Jest to choroba, w której krew przecieka z najmniejszych naczyń krwionośnych do mięśni i jam ciała i charakteryzuje się obrzękiem oraz spadkiem ciśnienia krwi.

Rząd łagodzi obostrzenia

Rząd łagodzi obostrzenia na wakacje. Od 13 czerwca więcej osób będzie mogło przebywać w kościołach. Zajęta będzie mogła być połowa miejsce. Z kolei od soboty 26 czerwca limit zostanie podniesiony do 75 proc. miejsc. Premier ocenił, że taka decyzja wyrównuje warunki "w stosunku do niektórych innych instytucji i tych warunków, które gdzie indziej obowiązują".

Obostrzenia wakacyjne zaczną obowiązywać od 26 czerwca. Wprowadzone zasady mają obowiązywać do końca wakacji.

W hotelach będzie mogło być zajęte 75 proc. pokoi (do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione oraz zorganizowane grupy dzieci i młodzieży do 12. roku życia). Od 26 czerwca więcej osób będzie mogło wejść do kina czy do teatru. Zajętych będzie mogło być 75 proc. miejsc.

Na targach i konferencjach dopuszczalny limit to 1 osoba na 10 m2.

