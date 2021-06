Nowe zakażenia dotyczą województw: mazowieckiego (54), śląskiego (36), wielkopolskiego (33), lubelskiego (30), dolnośląskiego (29), łódzkiego (29), małopolskiego (26), pomorskiego (19), podkarpackiego (17), zachodniopomorskiego (15), kujawsko-pomorskiego (13), podlaskiego (9), warmińsko-mazurskiego (9), opolskiego (5), świętokrzyskiego (5), lubuskiego (4).

8 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

kujawsko-pomorskiego (13), podlaskiego (9), warmińsko-mazurskiego (9), opolskiego (5), świętokrzyskiego (5), lubuskiego (4). 8 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) June 11, 2021

Z powodu COVID-19 zmarło 19 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 49 osób.

Ponad 2300 osób w szpitalach

W szpitalach jest 2 359 chorych z COVID-19, a 350 z nich jest podłączonych do respiratorów. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowane jest 14 163 łóżka i 1 450 respiratorów.

Na kwarantannie przebywa 56 809 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 647 688 zakażonych.

Ostatniej doby wykonano ponad 54 tys. testów. Zaszczepiono 460 042 osoby.

Rząd łagodzi obostrzenia

Rząd łagodzi obostrzenia na wakacje.

Od 13 czerwca więcej osób będzie mogło przebywać w kościołach. Zajęta będzie mogła być połowa miejsce. Z kolei od soboty 26 czerwca limit zostanie podniesiony do 75 proc. miejsc. Premier ocenił, że taka decyzja wyrównuje warunki "w stosunku do niektórych innych instytucji i tych warunków, które gdzie indziej obowiązują".

ZOBACZ: Luzowanie obostrzeń. Zmiany w kościołach, hotelach i restauracjach. Limity nie dla zaszczepionych

Obostrzenia wakacyjne zaczną obowiązywać od 26 czerwca. Wprowadzone zasady mają obowiązywać do końca wakacji.

W hotelach będzie mogło być zajęte 75 proc. pokoi (do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione oraz zorganizowane grupy dzieci i młodzieży do 12. roku życia). Od 26 czerwca więcej osób będzie mogło wejść do kina czy do teatru. Zajętych będzie mogło być 75 proc. miejsc.

Na targach i konferencjach dopuszczalny limit to 1 osoba na 10 m2.

WIDEO - Jarosław Kaczyński złożył kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/Polsat News, Polsatnews.pl