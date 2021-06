Zobowiązanie to zostało złożone w przeddzień rozpoczynającego się w piątek w Carbis Bay w Kornwalii szczytu przywódców grupy G7. W zeszłym tygodniu Johnson wezwał pozostałych liderów do podjęcia działań, by do końca przyszłego roku zaszczepić przeciw COVID-19 całą populację świata.

Miliard dawek dla świata

Oczekuje się, że podczas szczytu przywódcy ogłoszą, iż zapewnią światu co najmniej 1 miliard dawek szczepionki, zobowiązując się do podzielenia się nadwyżkami i do finansowania zakupów, oraz przedstawią plan rozszerzenia produkcji szczepionek, aby osiągnąć wskazany przez Johnsona cel.

Brytyjski rząd sprecyzował, że do końca września, począwszy od najbliższych tygodni, przekaże 5 milionów dawek, głównie do wykorzystania w najbiedniejszych krajach świata, a w ciągu najbliższego roku kolejnych 95 milionów dawek, z czego 25 milionów do końca 2021 r. Z tych 100 milionów 80 proc. zostanie przekazane poprzez globalny program COVAX, a reszta bezpośrednio krajom potrzebującym.

Jak podkreślono, Wielka Brytania przyczyniła się do powstania programu COVAX w zeszłym roku i jest jego czwartym największym darczyńcą, przeznaczając na ten cel 548 mln funtów. Do tej pory COVAX dostarczył 81 milionów dawek do 129 najbiedniejszych krajów świata. 96 proc. z nich stanowiły szczepionki Oxford-AstraZeneca, których rozwój został sfinansowany przez Wielką Brytanię. Dzięki wsparciu finansowemu rządu, Oxford-AstraZeneca sprzedaje szczepionki po kosztach produkcji. Do tej pory szczepionki Oxford-AstraZeneca otrzymało na świecie ok. pół miliarda ludzi.

USA zakupi szczepionki od Pfizera

- Ponad rok temu sfinansowaliśmy rozwój szczepionki Oxford-AstraZeneca przy założeniu, że będzie ona rozprowadzana po kosztach na całym świecie. Ten bezprecedensowy model, który stawia ludzi ponad zyskiem, oznacza, że do tej pory podano ponad pół miliarda dawek w 160 krajach. W wyniku sukcesu brytyjskiego programu szczepień jesteśmy teraz w stanie podzielić się niektórymi z naszych nadwyżek dawek z tymi, którzy ich potrzebują. W ten sposób zrobimy ogromny krok w kierunku pokonania tej pandemii na dobre" - oświadczył Johnson.

- Mam nadzieję, że na szczycie G7 moi koledzy przywódcy podejmą podobne zobowiązania, tak abyśmy razem mogli zaszczepić świat do końca przyszłego roku i odbudować się lepiej po koronawirusie - dodał.

W czwartek po spotkaniu z Johnsonem prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że Stany Zjednoczone kupią 500 mln dawek szczepionek firmy Pfizer i przekażą je za pośrednictwem programu COVAX biedniejszym krajom. Do końca tego roku przekazane ma zostać 200 mln dawek, zaś w przyszłym - 300 mln.

