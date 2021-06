Przygotowania do beatyfikacji były jednym z głównych tematów dwudniowych obrad KEP w Kalwarii Zebrzydowskiej. "Wspólnej beatyfikacji, która odbędzie się 12 września br. o godz. 12. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie, przewodniczyć będzie legat papieski, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro. Uroczystość będzie godna i skromna, na miarę możliwości malejącej pandemii" – wskazano w komunikacie po zebraniu.

W trakcie kalwaryjskich obrad został zaprezentowany kalendarz planowanej na październik wizyty "ad limina Apostolorum". "Wizyta będzie czasem odnowienia więzi z Ojcem Świętym, wspólnej modlitwy, wymiany myśli, rozeznawania oraz określenia priorytetów życia i misji Kościoła w Polsce na najbliższe lata" – napisali biskupi.

Od 20 czerwca koniec dyspensy od nieobecności na mszy

Przewodniczące KEP abp Stanisław Gądecki powiedział, że zwyczajowo takie wizyty odbywają się co pięć lat. "Zważywszy na to, że pewne środowiska nagłaśniają sprawy jakoby Ojciec Święty zwoływał w sposób nadzwyczajny i przyspieszony polskich biskupów do Watykanu, ponieważ stworzyła się nadzwyczajna sytuacja, nic podobnego nie ma miejsca. Zazwyczaj wizyty bywały w odstępach pięcioletnich. Tym razem jest to okres siedmioletni" – wyjaśnił.

Podczas obrad biskupi zadecydowali – w związku z poprawą sytuacji pandemicznej - o zniesieniu od 20 czerwca we wszystkich diecezjach dyspens od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznych mszach św. W komunikacie wyrazili zarazem głęboką łączność z osobami, których dotknęły skutki pandemii. Dziękowali wszystkim zaangażowanym w pomoc potrzebującym, w szczególności służbie zdrowia.

Przeprosiny za akty pedofilii w kościele

W piątek wieczorem biskupi ponowili po stu latach Akt poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Uroczystość odbyła się w bazylice oo. Jezuitów w Krakowie. "Podobnie jak nasi przodkowie u progu niepodległości, tak i my polecamy Ci dzisiaj Kościół i Ojczyznę, dziękując za dar wolności" – odczytywał treść Aktu przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki.

Częścią Aktu były przeprosiny za grzechy. "Przepraszamy za brak szacunku dla życia, także tego najsłabszego, ukrytego pod sercem matki. Przepraszamy za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich, popełnione zwłaszcza przez niektórych duchownych i związane z tym grzechy zaniedbania ich przełożonych. Przepraszamy za nałogi i uzależnienia, za prywatę, partyjnictwo, agresję i niezdolność do dialogu. Przepraszamy za brak czci dla tego co święte, w tym próby instrumentalnego traktowania religii" – głosi.

wys/PAP