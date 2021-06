Premier: podjęliśmy decyzję, żeby w kościołach od przyszłego tygodnia było więcej wiernych. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki napisał wcześniej list w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego.

Premier: podjęliśmy decyzję, żeby w kościołach od przyszłego tygodnia było więcej wiernych; chcemy, żeby była wypełniona połowa miejsc. Szczegóły poznamy w czwartek.

Reakcja na list z Episkopatu

Premier był pytany na konferencji prasowej, jaka będzie reakcja na list przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abpa Stanisława Gądeckiego, który zaapelował o zmniejszenie obostrzeń w kościołach. Abp Gądecki zauważył, że "w kontekście istotnego zmniejszania obostrzeń sanitarnych w większości obszarów życia społecznego, limit wiernych w kościołach utrzymywany jest z czasu, gdy dzienna liczba zachorowań w Polsce oscylowała wokół 30 tys.".

Morawiecki powiedział, że przedstawiciele rządu są w kontakcie z Episkopatem i prowadzone są rozmowy. "W wyniku tych dyskusji z ostatnich kilku dni podjęliśmy rzeczywiście decyzję, żeby - podobnie jak to jest w innych miejscach - te święte dla Polaków miejsca, jakim są kościoły także mogły być nawiedzane w większych grupach osób. Dlatego ta decyzja, która będzie obowiązywała od najbliższego tygodnia dotyczy właśnie również kościołów" - zaznaczył premier.

"Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, dziękuje Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za zapowiedź złagodzenia obostrzeń sanitarnych w kościołach i miejscach kultu. Czekamy na niezbędne akty prawne dotyczące tej kwestii" – napisał na Twitterze rzecznik Episkopatu.

Interweniował Episkopat

Dzień wcześniej abp Stanisław Gądecki napisał list w tej sprawie do premiera. "W kontekście istotnego zmniejszania obostrzeń sanitarnych w większości obszarów życia społecznego, limit wiernych w kościołach utrzymywany jest z czasu, gdy dzienna liczba zachorowań w Polsce oscylowała wokół 30 tys.".

Możliwość praktykowania wiary a kondycja psychiczna

Przewodniczący KEP zaznaczył w liście do premiera, że "Kościół ze zrozumieniem podchodził do nakładanych ograniczeń sanitarnych, udzielając wiernym dyspens oraz zachęcając do przestrzegania wszystkich zaleceń sanitarnych".

Podkreślił jednocześnie, że "możliwość wyznawania i praktykowania wiary jest niezbywalnym prawem człowieka i wpływa na jego kondycję – sferę duchową, psychiczną i fizyczną, stąd restrykcje w tak ważnej sferze życia społecznego powinny być ograniczone do koniecznego minimum".

"Przepisy prowadzą do sytuacji paradoksalnych"

Zdaniem przewodniczącego KEP, "przepisy aktualnego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii prowadzą do sytuacji dość paradoksalnych".

"Przykładowo, w wydarzeniach okolicznościowych takich jak przyjęcia pierwszokomunijne czy wesela dopuszcza się uczestnictwo 150 osób (nie licząc osób zaszczepionych). Te same osoby nie mogą jednak uczestniczyć w poprzedzającej je ceremonii liturgicznej w kościołach, gdyż w zdecydowanej większości ich powierzchnia jest mniejsza, niż wymagane w tym przypadku dwa tys. metrów kwadratowych" - przekonuje abp Gądecki.

"Takie instytucje jak teatry, opery, filharmonie, kina mogą prowadzić swoją działalność w pomieszczeniach zamkniętych przy udostępnieniu widzom 50 proc. liczby miejsc. W przypadku transportu zbiorowego dopuszczalne jest nawet 75 proc. obłożenia. Wydaje się, że zmniejszenie restrykcji w odniesieniu do kościołów i innych miejsc kultu do koniecznego minimum, które spełniałoby wymagania bezpieczeństwa sanitarnego, dowodziłoby poszanowania konstytucyjnego prawa do wolności religijnej, widocznego dotychczas w działaniach władz RP w związku z pandemią" - napisał arcybiskup.

"Wyrażając wdzięczność za dotychczasowe działania na rzecz ochrony zdrowia i życia Polaków, nalegam raz jeszcze na zmniejszenie obostrzeń w kościołach i innych miejscach kultu" – napisał przewodniczący KEP.

Łagodzenie obostrzeń

W niedzielę w życie weszło rozporządzenie Rady Ministrów łagodzące szereg obostrzeń m.in. w prowadzeniu działalności, także gospodarczej. Będzie obowiązywać do 25 czerwca. Rozporządzenie podnosi z 50 do 150 dopuszczalną liczbę uczestników imprez i spotkań, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży. Limit ten nie obejmuje osób w pełni zaszczepionych.

Z co najmniej 50 proc. do co najmniej 25 proc. spada obowiązkowa liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, które muszą pozostać wolne. Rozporządzenie uchyla zakaz urządzania gier hazardowych na automatach oraz działania kasyn.

Działanie siłowni, klubów i centrów fitness będzie możliwe pod warunkiem zachowania reguły 1 osoba na 15 mkw. Podobny jest warunek dopuszczalności działania sal zabaw, przy czym do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. W kościołach i miejscach kultu nadal obowiązuje limit 1 osoba na 15 m kw.

Utrzymany zostaje zakaz organizowania lub udziału w zgromadzeniach z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia albo decyzji, przy czym maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 (dotychczas było 50 osób). Utrzymano przy tym przepis mówiący, że odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

