W ustawie wyrażona jest zgoda parlamentu na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji decyzji Rady z 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie UE jest konieczna, aby m.in. uruchomiony został Fundusz Odbudowy.

Ustawa w czwartek przyjęta bez poprawek

Podpisana w piątek przez prezydenta ustawa została tego samego dnia opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie w sobotę. Sejm uchwalił ją 4 maja, w czwartek poparł ją Senat

ZOBACZ: Preambuła do ustawy ratyfikacyjnej. Buda: ostrzegaliśmy opozycję

Po kilku głosowaniach senatorowie przyjęli bez poprawek ustawę ratyfikacyjną dotyczącą Funduszu Odbudowy. W czwartek izba miała zdecydować, czy do ustawy wprowadzić preambułę. Senacka poprawka m.in. zobowiązywałaby władze RP, by środki z Funduszu Odbudowy były wydatkowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności.

Za wprowadzeniem preambuły do ustawy głosowało 49 senatorów. Tyle samo oddało głos było przeciw. Jeden senator wstrzymał się od głosu. Wcześniej senatorowie odrzucili wniosek mniejszości (senatorów PiS), by ustawę przyjąć bez poprawek. W tej sprawie za było 47 senatorów, 49 przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski powiedział w piątek w Polskim Radiu, że Andrzej Duda jest gotowy do ratyfikacji "bez zbędnej zwłoki". Zwrócił jednocześnie uwagę, że potrzebne są tutaj dwa podpisy prezydenta: pod samą ustawą ratyfikacyjną, która musi wejść w życie, i dopiero następnie może nastąpić ratyfikacja decyzji Rady Europejskiej o ustanowieniu nowego mechanizmu finansowego.

Ostatni element prac

Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski powiedział PAP, że w poniedziałek przed południem w Pałacu Prezydenckim odbędzie się ceremonia, w czasie której prezydent Duda podejmie decyzję w sprawie ratyfikacji decyzji dotyczącej systemu zasobów własnych Unii. Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie UE jest konieczna, aby m.in. uruchomiony został Fundusz Odbudowy.

ZOBACZ: Fundusz Odbudowy. Poseł KO złamał dyscyplinę. "Będą konsekwencje"

Kancelaria Prezydenta podkreśliła w komunikacie, że decyzja jest ostatnim elementem niezbędnym do zamknięcia prac nad wszystkimi komponentami Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027. Jej celem - zaznaczono - jest uregulowanie nowego systemu pozyskiwania zasobów do budżetu Unii Europejskiej, uwzględniającego zarówno postulowaną od pewnego czasu potrzebę reformy sposobu określenia źródeł zasobów własnych UE, jak i, przede wszystkim, konieczność stworzenia nadzwyczajnego i tymczasowego mechanizmu umożliwiającego wspieranie gospodarek państw członkowskich UE dotkniętych pandemią COVID-19.

Kancelaria Prezydenta podkreśliła, że "kluczowe w powyższym kontekście są postanowienia Decyzji dotyczące pozyskiwania źródeł finansowania dla przewidzianego w niej Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy", instrument ten został następnie utworzony na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

125 mld euro dla Polski

Na tej podstawie - czytamy w komunikacie KPRP - Komisji Europejska zostanie upoważniona do zaciągnięcia w imieniu Unii pożyczek na rynkach kapitałowych do wysokości 750 mld euro, z których maksymalnie 360 mld euro pożyczonych środków finansowych będzie mogło być wykorzystane na udzielanie pożyczek oraz maksymalnie 390 mld euro pożyczonych środków finansowych będzie mogło być wykorzystane na wydatki (bezzwrotne wsparcie dla państw) w ramach Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy.

Kancelaria Prezydenta RP podkreśliła, że "w okresie 2021–2027 Polska ma szansę uzyskać środki w kwocie ok. 125 mld euro, natomiast wpłata składki do budżetu UE za cały ten okres szacowana jest łącznie na ok. 45 mld euro, co stawia Rzeczpospolitą w pozycji głównego beneficjenta netto tego Instrumentu".

ZOBACZ: KE: zielone światło dla Funduszu Odbudowy

Jak zaznaczono w komunikacie, wejście w życie decyzji będzie miało miejsce po zakończeniu procesu jej ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie UE, ale po spełnieniu tego warunku jej postanowienia będą mogły być stosowane z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2021 r.

Szefowa KE Ursula von der Leyen poinformowała w piątek, że wszystkie państwa unijne dały zielone światło na finansowanie Funduszu Odbudowy. Podkreśliła, że KE jest gotowa, aby zacząć pożyczać na rynkach środki, które zasilą ten fundusz.

Krajowy Plan Odbudowy wysłany 3 maja

27 krajów UE zawarło w zeszłym roku bezprecedensowe porozumienie, by wspólnie pożyczyć 750 mld euro na Fundusz Odbudowy, instrument naprawczy po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Jednak, aby plan mógł być realizowany, wszystkie 27 państw unijnych musiało ratyfikować decyzję o nowych zasobach własnych.

ZOBACZ: Senat bez poprawek przyjął ustawę ratyfikacyjną dotyczącą Funduszu Odbudowy

Polska z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat. Podstawą do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.

WIDEO - Tuż po śmierci ktoś wybrał z jego konta wszystkie oszczędności Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/PAP