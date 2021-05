Połączone senackie komisje Budżetu i Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej jednogłośnie poparły w środę ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Wcześniej do ustawy została przyjęta poprawka, w postaci preambuły, zgłoszona przez kluby KO i PSL.

Na konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenia wiceminister Buda odnosząc się do wprowadzenia preambuły ocenił, że opozycja szuka w ten sposób "wyjścia z twarzą z sytuacji, którą sami stworzyli, a przed którą ostrzegaliśmy".

"Ostrzegaliśmy przed konsekwencjami"

- Mówiliśmy, że sprawa ratyfikacji Funduszu Odbudowy jest oczywiście korzystna dla Polski i nawet elektorat naszych kolegów z opozycji absolutnie akceptuje poparcie tej inicjatywy. Ostrzegaliśmy, że to się takimi konsekwencjami może zakończyć - podkreślił Buda.

Zwrócił uwagę na komentarze Biura Legislacyjnego Senatu, które podczas posiedzenia komisji wskazywało, że wątpliwym jest wprowadzanie poprawek do ustawy ratyfikacyjnej, ale również samej preambuły. "Powoduje to nie dość, że nową praktykę nieznaną w polskim porządku prawnym, ale przede wszystkim z praktycznego punktu widzenia powoduje powrót tej ustawy do Sejmu, to wydłuża cały proces ratyfikacyjny" - powiedział Buda.

Zaapelował jednocześnie, by "nie odkładać tych procesów w Senacie na przyszły tydzień".