Przed południem Senat wznowi posiedzenie, aby zająć się ustawą wyrażającą zgodę na ratyfikację przez prezydenta decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Izba zdecyduje, czy wprowadzić do niej preambułę. Połączone senackie komisje odrzuciły wniosek zgłoszony przez PiS o przyjęcie ustawy bez poprawek. Większość senatorów poparła wniosek klubów KO i KP-PSL o dodanie do ustawy preambuły.

"W trosce o przyszłość i pomyślność naszej ojczyzny władze RP deklarują, że środki z Funduszu Odbudowy będą służyć modernizacji państwa, rozwojowi i innowacyjności gospodarki, usprawnieniu ochrony zdrowia, wzmocnieniu systemu edukacji, ochronie środowiska i klimatu. Władze RP zobowiązują się, że środki z tego funduszu będą wydatkowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności z zagwarantowaniem równego traktowania podmiotów zainteresowanych realizacją projektów” - zapisano w preambule.

Jak wynika z rozmów przeprowadzonych przez PAP za wprowadzeniem do ustawy ratyfikacyjnej preambuły są senatorowie KO, PSL, Lewicy i senatorowie niezależni: Wadim Tyszkiewicz i Krzysztof Kwiatkowski, oraz senator niezrzeszony Stanisław Gawłowski. Przeciw preambule zamierzają głosować senatorowie PiS.

Senatorowie zajmą się też prawdopodobnie przyjętym w środę przez połączone senackie komisje spraw zagranicznych i UE oraz ustawodawczą projektem opinii ws. zasad wykorzystania środków z unijnego Funduszu Odbudowy. Wskazano w nim oczekiwania dotyczące wykorzystania tych środków, które miałyby znaleźć odzwierciedlenie w KPO

Sejm uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację przez prezydenta RP decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE 4 maja. Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie jest niezbędna m.in. do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Polska z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat. Podstawą do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.

zdr/PAP