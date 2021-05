Prezydent Joe Biden zorganizuje szczyt z Władimirem Putinem w przyszłym miesiącu w Genewie, spotkanie twarzą w twarz między dwoma przywódcami, które odbywa się w obliczu eskalacji napięć między USA a Rosją w pierwszych miesiącach administracji Bidena.

Ustalają szczegóły

Biały Dom potwierdził szczegóły szczytu we wtorek. Planowane spotkanie dwóch przywódców, wyznaczone na 16 czerwca. Przedstawiciele Białego Domu powiedzieli na początku tego tygodnia, że ​​ustalają szczegóły szczytu. Doradca ds. Bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan omówił szczegóły spotkania podczas spotkania ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Nikołajem Patruszewem.

Biały Dom wielokrotnie powtarzał, że szuka „stabilnych i przewidywalnych” relacji z Rosjanami, jednocześnie wzywając Putina do zarzutów, że Rosjanie ingerowali w zeszłoroczne wybory prezydenckie w USA i że Kreml stoi za kampanią hakerską - często określane jako włamanie do SolarWinds - w którym rosyjscy hakerzy zainfekowali powszechnie używane oprogramowanie złośliwym kodem, umożliwiając im dostęp do sieci co najmniej dziewięciu amerykańskich agencji.

Biden skrytykował Rosję

Administracja Bidena skrytykowała także Rosję za aresztowanie i uwięzienie lidera opozycji Aleksieja Nawalnego i publicznie przyznała, że ​​ma niskie lub umiarkowane zaufanie, że rosyjscy agenci oferowali talibom nagrody za atak na wojska amerykańskie w Afganistanie.

Administracja Bidena ogłosiła w marcu sankcje przeciwko kilku rosyjskim urzędnikom średniego i wyższego szczebla, a także kilkunastu firmom i innym podmiotom, za niemal śmiertelny atak agentów nerwowych na Nawalnego w sierpniu 2020 r. I jego późniejsze uwięzienie. Navlany wrócił do Rosji na kilka dni przed inauguracją Bidena 20 stycznia i został szybko aresztowany.

Biden zamierza poruszyć temat Łukaszenki

Według agencji AFP przy okazji tego spotkania Biden zamierza także rozmawiać o reżimie Alaksandra Łukaszenki na Białorusi, którego Moskwa jest głównym wsparciem. Podjęta ma zostać kwestia coraz większej izolacji Białorusi w związku z wejściem w życie ograniczeń w jej przestrzeni powietrznej, co jest konsekwencją niedzielnych wydarzeń, gdy na lotnisku w Mińsku przymusowo wylądować musiał samolot pasażerski, lecący z Aten do Wilna.

Przecieki o możliwości zorganizowania szczytu w Genewie pojawiały się już w poniedziałek. Biały Dom informował, że doszło tam do spotkania doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake'a Sullivana i szefa Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji Nikołaja Patruszewa i opisywał to jako "ważny krok w przygotowaniach do szczytu USA - Rosja".

Szwajcarski dziennik "Tages-Anzeiger" napisał w poniedziałek, że Biden i Putin w czerwcu spotkają się w Genewie i w tym celu do Szwajcarii przybyła już część misji USA. Gazeta powoływała się na anonimowe źródła, według których na genewskim lotnisku wylądował w niedzielę "nietypowy samolot towarowy".

Zakończenie pierwszej podróży Bidena

Ministerstwo spraw zagranicznych Szwajcarii odmówiło komentarza do tych informacji, ale rzeczniczka resortu zapewniła, że Szwajcaria będzie gotowa zaoferować "swoje usługi, gdy będą one przydatne i pożądane".

Szczyt w Genewie ma być zakończeniem pierwszej zagranicznej podróży Joe Bidena, który rozpocznie ją od udziału w szczycie G7, w dniach 11-13 czerwca w Wielkiej Brytanii, a następnie przeniesie się do Brukseli na szczyt NATO, który zaplanowany jest na 14 czerwca.

aml/PAP/AP