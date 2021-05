Pożar w Grecji. Setki strażaków walczyło drugi dzień z ogniem

Prawie 300 strażaków walczyło przez całą noc, aby opanować płomienie w stromych górach Geraneia z widokiem na Zatokę Koryncką, około 90 km od Aten.

- W piątek warunki są znacznie lepsze - ocenił rzecznik straży pożarnej, która liczy, że uda jej się powstrzymać płomienie z pomocą samolotów gaśniczych. - Jesteśmy ostrożnymi optymistami, że uda nam się opanować pożar w ciągu dnia, dzięki stopniowej poprawie warunków pogodowych - powiedział dziennikarzom wiceminister obrony cywilnej Nikos Hardalias.

As hundreds of Greek firefighters battle a large forest blaze in the Geraneia mountain range, better weather conditions are bringing some hope the flames may soon be containedhttps://t.co/vU05nVO9jv pic.twitter.com/9RlQflvAFo