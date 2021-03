Trzęsienie ziemi w Grecji. Zapowiedziano wstrząsy wtórne

Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne podało, że wstrząs miał magnitudę 6,2. Wcześniejsze informacje mówiły o sile wstrząsu sięgającej 6,9 i drżeniu o intensywności 5,9. Niemieckie Centrum Badań nad Naukami o Ziemi zmierzyło, że wstrząs miał siłę 6,0.

Główny wstrząs miał miejsce o godzinie 11:16 czasu środkowoeuropejskiego. W tej samej okolicy wystąpiły kilka minut później słabsze wstrząsy wtórne. Było ich najprawdopodobniej co najmniej osiem, a ich magnituda wyniosła od 4,2 do 5,3. Według Narodowego Obserwatorium Geodynamicznego w Atenach najsilniejszy z nich mógł mieć magnitudę nawet 4,6.

Wstrząs odczuwalny w całej Grecji

Epicentrum znajdowało się na głębokości 10 km około 20 km na południe od miasta Elassona w środkowej Grecji - podał Ateński Instytut Geodynamiczny.

Funkcjonariusz straży pożarnej w Atenach powiedział, że nie było żadnych informacji o uszkodzeniach budynków lub poszkodowanych. - Moi koledzy to poczuli, wstrząs był mocny - powiedział strażak.

Z kolei grecki sejsmolog Vassilis Karathanasis powiedział w telewizji publicznej, że drżenie było odczuwalne w całej Grecji.

Wstrząs był wyraźnie odczuwalny w rejonie Salonik i spowodował, że wiele osób opuściło swoje domy. Jak na razie brak sprawdzonych doniesień o ofiarach i poważnych zniszczeniach.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.3 in Greece 41 min ago pic.twitter.com/2KyNrctMwP — EMSC (@LastQuake) March 3, 2021

Grecja: kołysały się żyrandole

- Nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłem. Natychmiast wybiegłem z domu - powiedział mieszkaniec regionu Larisy państwowej telewizji ERT. Według agencji Reutera straż pożarna miała jedynie sprawdzać doniesienia o zawalonym domu w Mesochori w okolicy Elassony. Strażacy upewniali się m.in. czy ktoś nie został przysypany gruzami.

W sieci pojawiły się pierwsze nagrania greckiego trzęsienia ziemi. Widać na nich jak kołysze się i drży wyposażenie mieszkań.

Agencja AP opublikowała zdjęcia centralnego placu miasta Larisa, na którym zgromadziły się setki mieszkańców. Ludzie opuścili swoje mieszkania z obawy przed możliwymi kolejnymi wstrząsami. Według lokalnego serwisu larissanet.gr straż pożarna uratowała we wsi Mesochori starszego mężczyznę, którego dom uległ zawaleniu. Poszkodowany został karetką przewieziony do szpitala. Serwis SkylineWebcams opublikował na Twitterze transmisję z miasta.

🔴 BREAKING NEWS: A strong #earthquake of 5.9 on the Richeter scale hit #Larissa in #Greece! So much fear and people on the street! https://t.co/dP5nLvZmlD https://t.co/uQpEg0vxjY — SkylineWebcams (@SkylineWebcams) March 3, 2021

Costas Agorastos, gubernator okręgu w środkowej Tesalii powiedział telewizji państwowej, że zapadła decyzja o zamknięciu szkół.

Here is the intensity (i.e. shaking level) vs epicentral distance for the M6.3 in Greece derived from crowdsourced felt reports from witnesses

It shows that the shaking exceeded 6 (slightly damaging) in the epicentral region. 1/2 pic.twitter.com/Jlsvn387u3 — EMSC (@LastQuake) March 3, 2021

