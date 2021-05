W gaszeniu pożaru w dzielnicy Poplar bierze udział 125 strażaków. Płoną 8., 9. i 10. piętro 19-piętrowego bloku. Jak informują strażacy, przyjęli 13 zgłoszeń dotyczących zdarzenia.

Firefighters are tackling a fire at a 19-storey block of flats in #Poplar Parts of the 8th, 9th and 10th floors are alight. There are now 20 fire engines at the scene © @ATLondon2 https://t.co/XsbfJEXQqm pic.twitter.com/228AyjNzxf