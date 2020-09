Strażakom udało się częściowo opanować pożar, który wybuchł we wtorek wieczorem na obrzeżach obozu dla uchodźców Vathy - podał lokalny portal "Samos Today".

Policja aresztowała "mężczyzn podejrzanych o podpalenie". Na razie nie wiadomo, o jakich mężczyzn chodzi i jakie były ich motywy.

Obóz jest przepełniony

Jak poinformowały greckie władze, w obozie Vathy przebywa około 4600 migrantów, choć jest przeznaczony dla około 650 osób.

Nagranie z pożaru zamieścił na Twitterze dziennikarz Fareid Atta. Relacjonował, że w chwili nagrania strażacy nie byli pewni, jaka jest skala pożaru.

Fire in Vathy, Samos camp. Firefighters at the scene but still unclear the extent of the blaze. #Covid_19 #Samos pic.twitter.com/YpqZm6wTSc