Poszukiwany to 46-letni Jürgen Conings. Doświadczony komandos armii belgijskiej. Jest uzbrojony w granaty, broń automatyczną, a nawet w broń przeciwpancerną. Poszukiwany groził, że chce zamordować belgijskiego wirusologa Marca van Ransta. Poszukiwania Coningsa trwają od poniedziałku.

We wtorek w nocy nieopodal Maasmechelen śledczy znaleźli samochód, który prawdopodobnie należał do podejrzanego. Odkryto, że auto zamieniono w pułapkę. Do drzwi przymocowano drutami granat, który zabiłby każdego, kto otworzyłby drzwi. W samochodzie znaleziono też 4 pociski przeciwpancerne.

Poszukiwany ukrywa się w Parku Narodowym Hoge Kempen. Specjalne oddziały policji tropią zbiegłego komandosa od poniedziałku. Teraz do akcji poszukiwawczej dołączyła armia.

Miał dostęp do magazynu broni

Conings miał podobno odpowiadać za magazyn broni w koszarach w Leopoldsburgu, pomimo sankcji dyscyplinarnych ze względu na swoje skrajnie prawicowe poglądy. To właśnie z tego magazynu miał wykraść wiele sztuk broń i amunicję.

W poszukiwaniu żołnierza bierze udział wojsko

Conings jest doświadczonym snajperem. Służył w byłej Jugosławii, Bośni, Kosowie, Libanie, Iraku, a do 2019 roku był w Afganistanie. Umie ukryć się, oraz wykorzystywać teren naturalny. Las, w którym przebywa, jest gęsto zalesiony, co dodatkowo utrudnia poszukiwania.

46-latek wcześniej kilkakrotnie groził śmiercią znanemu wirusologowi. Marc van Ranst doradza belgijskim władzom w sprawie pandemii koronawirusa. Policja belgijska ukryła naukowca w nieznanym miejscu, by ochronić jego życie.

