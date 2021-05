Prawnik, pełnomocnik Parachy Shelby Sullivan-Bennis przekazał mediom w poniedziałek, że komisja rewizyjna zmieniła decyzję zarówno ws. Pakistańczyka, jak i dwóch innych więźniów. Nie ujawniono szczegółowego uzasadnienia, przekazano jedynie, że więzień "przestał stanowić zagrożenie dla USA".

ZOBACZ: Współpracownicy Bidena sprawdzą więzienie Guantanamo. Prezydent chce je zamknąć

Paracha ma wrócić do ojczyzny w ciągu kilku najbliższych miesięcy, trwa ustalanie formalności. - Pakistańczycy chcą go z powrotem, a z tego co wiemy, nie ma żadnych przeszkód co do jego powrotu - przekazał agencji AP Sullivan-Bennis.

Zatrzymany na czas nieokreślony

Przed aresztowaniem, Paracha mieszkał w USA, posiadał nieruchomości w Nowym Jorku, prowadził dobrze prosperującą firmę. Po zamachach 11 września 2001 r. mężczyźnie zarzucono, że utrzymywał kontakty z terrorystami Al-Kaidy i wsparł ich finansowo.

Choć Pakistańczyk tłumaczył, że nie wiedział, że osoby, z którymi się kontaktuje to zamachowcy, to amerykański wywiad podjął decyzję o jego zatrzymaniu.

Paracha został aresztowany w Tajlandii w 2003 r., do więzienia na Kubie trafił we wrześniu 2004 r. Zgodnie z ówczesnym prawem, osoby mające związek z organizacjami terrorystycznymi mogły być zatrzymane na czas nieokreślony, nawet w przypadku braku aktu oskarżenia.

Niewiarygodne zeznania

Kluczowy wpływ na decyzję komisji rewizyjnej miała sprawa syna 73-latka - Uzaira Parachy. W 2005 r. mężczyzna został skazany na karę więzienia za wspieranie terroryzmu. Sąd podjął decyzję na podstawie zeznań, które pogrążyły również ojca Parachę seniora. Podczas ponownego rozpatrzenia sprawy w marcu 2020 r. sąd uznał zeznania za niewiarygodne i wypuścił Uzaira na wolność. Mężczyzna wrócił do Pakistanu.

ZOBACZ: Niesłusznie skazani. Wyszli z więzienia po 36 latach

Agencja AP przypomina, że Saifullah Paracha jest jednym z 40 więźniów, którzy cały czas przebywają w Guantanamo. Dziewięciu z nich otrzymało pozytywną opinię komisji rewizyjnej, jednak nie wszyscy mogą wrócić do kraju. Przez wojnę domową w Jemenie, jeden z więźniów czeka w stanie zawieszenia od 2010 r.

WIDEO - Wakacje na greckich wyspach. Jakie zasady obowiązują turystów z Polski? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/Polsatnews.pl/AP