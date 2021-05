Zamach na meczet w Kabulu. Reuters: Państwo Islamskie przyznało się do ataku

W piątek w zamachu bombowym w meczecie na północy stolicy Afganistanu, zginęło co najmniej 12 osób , a 15 zostało rannych - poinformowała afgańska policja. Wśród ofiar śmiertelnych jest imam.

12 people were killed and 15 others wounded as an IED was detonated at a mosque on the outskirts of Kabul, capital of #Afghanistan on Friday, the capital police said. pic.twitter.com/PbRgusF9qc