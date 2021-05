Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka w zeszłym tygodniu ujawniła "Gazecie Wyborczej" szczegóły rozmowy z Włodzimierzem Czarzastym. W rozmowie z polityk, Czarzasty miał powiedzieć, że ją "odstrzeli", jeśli ta "nie przestanie chodzić po mediach".

ZOBACZ: Miller krytykuje Czarzastego. "Popis bezczelności i cynizmu"

- To po prostu wypowiedź haniebna. To popis bezczelności i cynizmu. W polityce tkwię od dawna, ale nie przypominam sobie, by jakikolwiek poważny polityk powiedział do innej polityk, do kobiety coś takiego. To po prostu szokujące - komentował Leszek Miller eurodeputowany, były premier w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim we wtorkowym "Gościu Wydarzeń".

- W Lewicy jest bardzo wiele kobiet, które podziwiam, które nie boją się zadrzeć z policją, bronić swojego zdania. One wszystkie zamilkły. Zamiast stanąć w obronie swojej koleżanki, to one milczą. Przypominają przestraszone myszki, które nagle widzą kota i drżą ze strachu - mówił eurodeputowany, przyznając, że oczekiwałby od nich zdecydowanej reakcji.

"Jesteśmy w kontakcie z marszałkinią"

Słowa Millera komentowali goście "Debaty Dnia". Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica) powiedziała, że Miller "jest ostatnią osobą, która powinna atakować kobiety w Sejmie, posłanki Lewicy jeżeli chodzi o feminizm". - Leszek Miller słynie z seksistowskich wypowiedzi pod adresem swoich koleżanek - dodawała.

- Ja i moje koleżanki są cały czas w kontakcie z marszałkinia Stanecką. Zażyczyła sobie, by sprawą zajęło się kierownictwo - poinformowała Dziemianowicz-Bąk dodając, że Włodzimierza Czarzasty powinien "przeprosić jeżeli takie słowa padły".

WIDEO: "Debata Dnia" w Polsat News

Ozdoba: zapraszam na prawicę

- Zapraszam na prawicę, tutaj takich zachowań nie ma, u nas są dżentelmeni - skomentował wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba (PiS).

ZOBACZ: Włodzimierz Czarzasty: czas przestać się naparzać

Prowadząca program Agnieszka Gozdyra przypomniała, że na Zjednoczonej Prawicy "też są politycy, którzy zachowywali się podobnie w stosunku do kobiet".

- Ale mi chodzi o liderów, nie mówimy o szerszym gronie - odpowiadał poseł.

Marek Sawicki (PSL) dodał z kolei, że "znakiem rozpoznawczym marszałka Czarzastego w ostatnim czasie było używanie słów nieparlamentarnych podczas publicznych wypowiedzi". - Myślę, że się do tego przyzwyczaił i zapomniał, że z koleżanką rozmawia nie na antenie tylko prywatnie - dodał poseł.

WIDEO - Kędzierzyn-Koźle bez lodów. Konserwator zabytków zakazał lodówek Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/Polsat News