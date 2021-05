Miller krytykuje Czarzastego. "Popis bezczelności i cynizmu"

Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka w zeszłym tygodniu ujawniła "Gazecie Wyborczej" szczegóły rozmowy z Włodzimierzem Czarzastym. W rozmowie z polityk, Czarzasty miał powiedzieć, że ją "odstrzeli", jeśli ta "nie przestanie chodzić po mediach".

ZOBACZ: Polski Ład. Leszek Miller: wiarygodność władzy jest marna

- To po prostu wypowiedź haniebna. To popis bezczelności i cynizmu. W polityce tkwię od dawna, ale nie przypominam sobie, by jakikolwiek poważny polityk powiedział do innej polityk, do kobiety coś takiego. To po prostu szokujące - mówił Miller w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

- W Lewicy jest bardzo wiele kobiet, które podziwiam, które nie boją się zadrzeć z policją, bronić swojego zdania. One wszystkie zamilkły. Zamiast stanąć w obronie swojej koleżanki, to one milczą. Przypominają przestraszone myszki, które nagle widzą kota i drżą ze strachu - mówił eurodeputowany, przyznając, że oczekiwałby od nich zdecydowanej reakcji.

WIDEO: Leszek Miller w "Gościu Wydarzeń"

bas/Polsat News