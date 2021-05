Leszek Miller w "Gościu Wydarzeń". [OGLĄDAJ] od godz. 19:25

W sobotę odbyła się konwencja programowa PiS, na której zaprezentowany został tzw. Polski Ład, firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres pocovidowy.

ZOBACZ: Polski Ład. Pierwsze projekty ustaw w środę

Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.



"Polski Ład: jeszcze nigdy tak niewielu, obłupi tak wielu, sprawiając wrażenie, że rozdaje wszystkim" - skomentował na Twitterze Leszek Miller.

Polski Ład: jeszcze nigdy tak niewielu, obłupi tak wielu, sprawiając wrażenie, że rozdaje wszystkim. — Leszek Miller (@LeszekMiller) May 17, 2021

Były premier dodawał też, że "w 2003 roku jego rząd wprowadził 19 procentowy podatek dla samozatrudnionych, których w polskiej gospodarce jest około 1,8 mln osób". "To rozwiązanie przetrwało wszystkie rządy, aż do dziś. Planowane podwyższenie składki zdrowotnej podniesie podatek do 28 procent" - pisał.

Dotychczasowe odcinki programu można obejrzeć tutaj.

WIDEO - 29-latek sprzedawał podrabiane zegarki światowych marek Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/Polsat News