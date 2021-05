Czarzasty: "czas przestać się naparzać"

"Gość Wydarzeń" z 13 maja był podzielony na dwie części. W pierwszej części programu Bogdan Rymanowski porozmawiał z Włodzimierzem Czarzastym między innymi o raporcie Najwyższej Kontroli w sprawie organizacji tzw. wyborów kopertowych z 2020 roku, które ostatecznie się nie odbyły.

Banaś sojusznikiem opozycji?

- Wszyscy zapomnieli co wszyscy wieszali na Panu Banasiu. Nadal jego interesy są w opinii ogólnej niejasne. Nie jest bohaterem - komentuje relacje z Banasiem Włodzimierz Czarzasty. - Banaś atakuje PiS z czego się cieszymy - dodaje Czarzasty.

Czarzasty stwierdził w "Gościu Wydarzeń", że to co ujawnił Banaś opozycja już wiedziała. - Ja dziś nic nowego nie usłyszałem - skomentował. - Dla ludzi, którzy złamali prawo prokuratura i sądy, dla polityków Trybunały Stanu. Tu się nic nie zmienia - dodał.

Gra polityków PiSu

Lewica zgłosiła zawiadomienie do prokuratury, żeby ścigać Premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Sasina. - To jest miecz, który wisi nad szyją tych polityków. W tej kadencji nic się już nie wydarzy, ale w następnej. To jest kronika zapowiedzianej śmierci. Prokuratura kiedyś musi postawić zarzuty, sąd osądzić, a politycy odpowiedzieć - stwierdził Czarzasty.

Uważa sie, że Marian Banaś składając zawiadomienie na polityków PiSu nie użył jeszcze wszystkich argumentów jakie ma na partyjnych "kolegów". Włodzimierz Czarzasty uważa, że Marian Banaś chce pogrozić politykom PiSu. - To jest gra. Marian Banaś pokazuje, że ma strzelbę i czołg, który może kiedyś wyjechać i głowy po odstrzelać. - komentuje Włodzimierz Czarzasty. Lider Nowej Lewicy uważa, że ten "Czołg" może nie wyjechać jeśli politycy PiSu nie będą poruszać poszczególnych tematów.

Włodzimierz Czarzasty uważa, że kiedy opozycja przejmie władzę to prokurator zainteresuje się i Banasiem i politykami PiSu. - Tak to może się zakończyć - stwierdził.

Kanapki u Premiera

Bogdan Rymanowski w "Gościu Wydarzeń" zapytał lidera Nowej Lewicy o to jak smakowały kanapki u Premiera, którymi politycy Nowej Lewicy mieli zostać kupieni przez Premiera Mateusza Morawieckiego aby wejść do rządu.

- Spotkaliśmy się z Premierem w Sejmie, na naszym gruncie. - Zaczął Czarzasty. - Nie wejdziemy do żadnego rządu dopóki nie będziemy mieli zagwarantowane, że prawa dla służb mundurowych zostaną zwrócone - dodał. Chodzi o prawa do emerytury, do których dokumenty Włodzimierz Czarzasty podpisał już cztery lata temu.

- Do rządu PiSu możemy wejść jedynie z prokuraturą i sędziami po to aby ich posadzić w więzieniach - zakończył lider Nowej Lewicy.

Opóźnianie ratyfikacji funduszu odbudowy

Czy marszałek Tomasz Grodzki powinien być odwołany przez opóźnianie ratyfikacji funduszu odbudowy? - To tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Wokół KPO jest masa plotek i bzdur i nikt nie patrzy po terminach - zauważa Czarzasty. KPO pojechało do Komisji Europejskiej i będzie konsultowane za miesiąc, a do końca czerwca rząd będzie miał konsultacje w tej sprawie.

Według Włodzimierza Czarzastego marszałek Senatu powinien dokonać konsultacji. - Powinien zrobić to czego Sejm zarządzany przez PiS nie robi - komentuje lider Nowej Lewicy. - Czy to będzie za dwa tygodnie, czy dwa tygodnie i dwa dni, to będzie dawało to pożywkę tym, którzy chcą zrobić wokół tego szum - zakończył.



