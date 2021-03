Biedroń o słowach Leszka Millera: szkoda, ubolewam

Miałem cały czas nadzieję, że Leszkowi Millerowi jest blisko do nowoczesnej, europejskiej, postępowej lewicy, ale widocznie nie - tak europoseł, lider Wiosny Robert Biedroń odniósł się do decyzji byłego szefa Sojuszu o opuszczeniu partii.

Były szef SLD Leszek Miller w opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu nawiązuje do zjednoczenia Sojuszu i Wiosny w Nową Lewicę i przywołuje 2007 r., kiedy to pierwszy raz opuszczał partię. - Tym razem nie ja opuszczam SLD, ale SLD opuszcza mnie - stwierdza.

- Wszyscy my zostajemy przepisani do innej partii - bez uchwały kongresu, bez szerokich konsultacji, bez referendum. Mamy stać się członkami Nowej Lewicy bez wyrażenia indywidualnej zgody. Mamy być masą spadkową, którą można swobodnie przerzucić do zapowiadanej partii Biedronia i Czarzastego - zauważył Miller.

Żegnam się z nimi, ale nie z Wami... pic.twitter.com/Fp3aS3tA8E — Leszek Miller (@LeszekMiller) March 18, 2021

Do decyzji b. szefa Sojuszu odniósł się lider Wiosny.

"Coś się zmienia"

- To nie jest partia Biedronia i Czarzastego - to jest nowoczesna, postępowa lewica i ja miałem cały czas nadzieję, że Leszkowi Millerowi jest blisko do nowoczesnej, europejskiej, postępowej lewicy, ale widocznie nie - ocenił Biedroń. - Szkoda, ubolewam nad tym, ale to jego decyzja - dodał.

- Coś się zmienia. To jest zmiana pokoleniowa. Na pewno Lewica potrzebowała tej zmiany. Widać, że to połączenie w wyborach parlamentarnych dobrze zrobiło Lewicy i trzeba to kontynuować i łączyć pokolenia, a nie zamykać się w tym, co było, ale myśleć o przyszłości. Widocznie Leszek Miller nie chce myśleć o przyszłości. Nie ważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy - powiedział Biedroń.

Liderzy SLD i Wiosny Włodzimierz Czarzasty oraz Robert Biedroń poinformowali w środę, że kongres zjednoczeniowy Nowej Lewicy, która powstanie z połączenia obu partii, odbędzie się na początku wakacji, albo tuż po wakacjach. To efekt decyzji, której władze obu partii podjęły po wyborach parlamentarnych pod koniec 2019 r.

WIDEO - Morawiecki: z prezydentem Macronem wezwaliśmy do tego, by nie wywozić szczepionek z Europy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/ PAP