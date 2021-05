Kadra Polski na Euro. Robert Lewandowski w "Gościu Wydarzeń" [OGLĄDAJ] od 19:20

Trener reprezentacji Polski Paulo Sousa ogłosił nazwiska 26 piłkarzy powołanych na mistrzostwa Europy.

- Biorąc pod uwagę wszystkie obserwacje z rozgrywek ligowych oraz naszych trzech dotychczasowych meczów w kadrze, uważamy, iż to najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć. Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć wiele, aby wszyscy Polacy byli dumni - powiedział Sousa podczas poniedziałkowej wideokonferencji.

- Jesteśmy pewni, że tych 26 piłkarzy z listy powołanych to najlepsi obecnie zawodnicy, którzy mają poparcie Polaków i na pewno razem zagrają dobrze. Dzięki temu poparciu otrzymamy dużo energii i osiągniemy coś historycznego - dodał.

Powołani zawodnicy

Bramkarze: Łukasz Fabiański (West Ham United), Łukasz Skorupski (FC Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn).

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Paweł Dawidowicz (Hellas Werona), Kamil Glik (Benevento), Michał Helik (Barnsley FC), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Kamil Piątkowski (Raków Częstochowa), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznań), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa).

Pomocnicy: Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Kamil Jóźwiak (Derby County), Mateusz Klich (Leeds United), Kacper Kozłowski (Pogoń Szczecin), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Karol Linetty (FC Torino), Jakub Moder (Brighton&Hove Albion), Przemysław Płacheta (Norwich City), Piotr Zieliński (FC Napoli).

Napastnicy: Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Olympique Marsylia), Karol Świderski (PAOK Saloniki), Jakub Świerczok (Piast Gliwice).

Grosicki na liście rezerwowej

Najwięcej emocji wzbudził brak na liście powołanych piłkarzy Kamila Grosickiego, 83-krotnego reprezentanta Polski. Doświadczony pomocnik West Bromwich Albion nie grał jednak w ostatnich miesiącach w swoim klubie.

- Trudno było podjąć tę decyzję, bo wiem, jaki on poziom potrafi prezentować. Ale my, jako federacja, kadra, cały kraj, musimy być ponad to wszystko. Dlatego na ten moment podjąłem jasną decyzję, jeżeli chodzi o Euro. Chcemy przyjrzeć się innej ścieżce rozwoju tej drużyny, która - moim zdaniem - będzie najlepsza. Proszę mi wierzyć, że to nie było dla mnie proste. Przy podejmowaniu takich decyzji emocje zawsze odstawiam na bok. Muszę patrzeć, jaki wkład mogą wnieść poszczególni piłkarze, aby osiągać dobre wyniki - podkreślił Sousa.

Wśród rezerwowych - na wypadek kontuzji - są także Sebastian Szymański, Rafał Augustyniak i Robert Gumny.

Biało-czerwoni rozpoczną 24 maja zgrupowanie w wielkopolskiej Opalenicy, które zainauguruje bezpośredni etap przygotowań do mistrzostw Europy.

Występ w fazie grupowej ME, które rozpoczną się 11 czerwca, biało-czerwoni zainaugurują 14 czerwca ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Pięć dni później w Sewilli ich rywalem będzie Hiszpania, a 23 czerwca ponownie w Rosji zmierzą się ze Szwecją.

