Robert Lewandowski: mam kolejne marzenia. Muszę ciągle się rozwijać

- Patrząc na pandemię, był to ciężki okres, który cały czas trwa. Patrząc natomiast na względy sportowe, był to wspaniały, niesamowity i wyjątkowy rok - powiedział Robert Lewandowski przed 86. Galą Mistrzów Sportu. - Jestem dumny, szczęśliwy i to co się wydarzyło, chyba cały czas do mnie dociera.

Robert Lewandowski w 2020 roku wygrał wszystko, co można było wygrać. Zapytany, jak zmobilizować się na kolejne miesiące, odpowiedział - niezależnie od tego, w którym miejscu jestem i co wygrałem, nie jestem osobą, która będzie nad tym rozmyślała. Oczywiście to doceniam, jestem szczęśliwy, spełniony. Ale ja mam kolejne marzenia, które mogę jeszcze osiągać i zawsze coś znajdę, co będzie mnie pchać do przodu. Mam kolejne marzenia. Muszę ciągle się rozwijać.

Piotr Sierzputowski trenerem roku

Piotr Sierzputowski został wybrany trenerem roku 86. Plebiscytu Przeglądu Sportowego. Szkoleniowiec Igi Świątek odebrał statuetkę podczas Gali Mistrzów Sportu.

Sierzputowski jest trenerem Igi Świątek, która w 2020 roku sięgnęła po triumf w French Open. 28-latek poprowadził tym samym młodą tenisistkę do największego sukcesu w historii polskiego tenisa.

Pierwsze nagrody w latach 20. XX wieku

Idea Plebiscytu narodziła się w 1926 roku z inicjatywy ówczesnego redaktora naczelnego „Przeglądu Sportowego” Kazimierza Wierzyńskiego. Postanowiono, aby czytelnicy corocznie wybierali dziesięciu najlepszych sportowców Polski, z których pierwszy zyska miano Sportowca Roku. Wśród Zwycięzców Plebiscytu znaleźli się legendarni polscy atleci tworzący historię światowego sportu – zarówno bohaterowie Dwudziestolecia międzywojennego, jak Halina Konopacka, Jadwiga Jędrzejowska, Janusz Kusociński, Wacław Kuchar czy Stanisław Marusarz, sławy powojenne – Irena Szewińska, Janusz Sidło, Ryszard Szurkowski, Władysław Kozakiewicz, Zbigniew Boniek, jak i współcześni herosi sportowych aren z Justyną Kowalczyk, Otylią Jędrzejczak, Adamem Małyszem, Robertem Lewandowskim, Anitą Włodarczyk, Kamilem Stochem, Bartoszem Kurkiem i Bartoszem Zmarzlikiem na czele.

Plebiscyt Przeglądu Sportowego jest drugim najstarszym tego typu konkursem na świecie. Zaledwie rok wcześniej szwedzki dziennik Svenska Dagbladet zaczął przyznawać nagrody najlepszemu sportowcowi lub zespołowi roku. Nagrody te wręczane są nieprzerwanie od 1925 roku.

sgo/ Polsat Sport