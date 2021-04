Jak poinformowano w komunikacie, biało-czerwoni będą trenowali na Arenie Gdańsk. Na tym stadionie 26 maja zostanie rozegrany finał Ligi Europy.

Również z Gdańska podopieczni selekcjonera Paulo Sousy będą wylatywali na mecze grupowe mistrzostw Europy do Sankt Petersburga i Sewilli. Polacy zagrają w Rosji 14 czerwca ze Słowacją i 23 czerwca ze Szwecją, zaś w Hiszpanii 19 czerwca z reprezentacją gospodarzy.

Hotel Marriott Resort & Spa w Sopocie będzie oficjalną bazą reprezentacji Polski w trakcie mistrzostw Europy 2020. Biało-czerwoni będą trenować na Arenie Gdańsk. — PZPN (@pzpn_pl) April 30, 2021

Zmiana miast

Pierwotnie dwa spotkania biało-czerwonych w ME 2021 - ze Słowacją i Szwecją - miały się odbyć w Dublinie, a jeden w Bilbao (z Hiszpanami), ale te miasta nie dały gwarancji wpuszczenia przynajmniej części widzów. A to był warunek UEFA, aby zachować prawo współorganizacji turnieju.

W ubiegły piątek UEFA postanowiła, że reprezentacja Polski zagra dwa mecze fazy grupowej w Sankt Petersburgu, natomiast z Hiszpanią zmierzy się w Sewilli.

Kadra Paulo Sousy - z uwagi dwa mecze w stolicy Irlandii - miała pierwotnie zamieszkać w ośrodku w Portmarnock pod Dublinem. Wobec zmiany decyzji UEFA ws. miast-gospodarzy ta baza stała się jednak nieaktualna.

Przygotowania w Opalenicy

W Sopocie polscy piłkarze zameldują się 9 czerwca. Wcześniej - od 24 maja aż do przyjazdu do swojej turniejowej bazy - będą przygotować się w Opalenicy. Przed turniejem rozegrają dwa towarzyskie spotkania - 1 czerwca z Rosją we Wrocławiu i tydzień później z Islandią w Poznaniu.

17 maja o godz. 12 selekcjoner Paulo Sousa ogłosi szeroki skład na mistrzostwa Europy. Natomiast 1 czerwca (do końca dnia) mija termin zgłoszenia do UEFA ostatecznego składu kadry na turniej.

Największa w Europie piłkarska impreza z udziałem drużyn narodowych miała odbyć się w 12 miastach z 12 krajów w 2020 roku, lecz z powodu pandemii COVID-19 została przełożona o rok.

Inauguracja ma nastąpić 11 czerwca w Rzymie, gdy w spotkaniu grupy A Włochy zmierzą się z Turcją. Finał zaplanowano na 11 lipca w Londynie na Wembley.

