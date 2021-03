Poniedziałkowa uroczystość odbywa się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Prezydent podkreślił, że Lewandowski to piłkarz najwyższej klasy nie tylko jeśli chodzi o Polskę, ale także Europę i świat.

"Bohater narodowy"

- Czytałem o panu ostatnio sporo i powiedział pan, że nie liczy wywalczonych trofeów, bo w momencie ich zdobycia myśli pan już o następnych. Są jeszcze trzy odznaczenia w naszym kraju wyższe od tego, które pan otrzymał dzisiaj. Jestem przekonany, że zdobędzie pan kolejne, bo cały czas jest pan na fali wznoszącej - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent chwalił kapitana reprezentacji Polski i napastnika Bayernu Monachium za systematyczną i wytrwałą pracę, którą dodał do wielkiego talentu. - To nie była kariera jednego błysku - ocenił Andrzej Duda.

- Śmiało można powiedzieć nasz bohater narodowy w sportowym tego słowa znaczeniu, ale w pewnym sensie nie tylko - dodał.

"Nie chcę spocząć na laurach"

32-letni Lewandowski przyznał, że na razie skupia się na odnoszeniu kolejnych sukcesów.

- Może za jakiś czas jak usiądę na kanapie, to pomyślę o tych zdobytych trofeach i będę mógł się tym delektować, ale na razie moja ambicja jest na tyle duża, że nie chcę spocząć na laurach - przyznał.

Triumfator poprzedniej edycji Ligi Mistrzów i Piłkarz Roku FIFA 2020 zwrócił też uwagę na wkład innych osób w jego sukcesy.

- Piłka nożna to sport drużynowy, a nie indywidualny, dlatego też wszystko co osiągam, na co tak ciężko pracuję, to też zasługa trenerów, kolegów z boiska, sztabu i rodziny - podkreślił.

WIDEO: Robert Lewandowski odznaczony przez prezydenta