W Londynie około południa zjawiły się tysiące osób pod ambasadą Izraela obok Hyde Parku. Tłum skandował hasła i niósł transparenty domagające się "wyzwolenia Palestyny" i zakończenia izraelskiej okupacji. Co najmniej jeden z uczestników spalił izraelską flagę. Demonstrację zorganizowały grupy muzułmańskie oraz lewicowe, m.in. organizacja Stop the War.

Thousands of people have gathered on the streets of central London to protest in solidarity with Palestinians amid the ongoing conflict with Israel.



