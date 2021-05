Mobilizacja tysięcy rezerwistów w Izraelu. "Przywrócimy pokój w państwie"

Associated Press zwraca uwagę, że poprzednie podobne zbrojne konflikty, włącznie z dramatyczną wojną w 2014 roku, ograniczały się w dużej mierze do działań w Strefie Gazy i na przygranicznych terytoriach Izraela.

Teraz jednak walki i rozruchy rozlewają się na znacznie rozleglejsze tereny niż nawet podczas palestyńskiej intifady w 2000 roku.

This is the moment the 14-storey al-Shorouq tower, housing media offices in Gaza City, was completely destroyed by multiple Israeli air raids on Wednesday. pic.twitter.com/baBuOrtbQk — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 13, 2021

On the day of Eid, this is what Israel is doing to Gaza. pic.twitter.com/zsf6AGpciK — Fahad Shah (@pzfahad) May 13, 2021

Reuters, powołując się na dyplomatów podaje, że USA są przeciwne zorganizowaniu sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie bliskowschodniego konfliktu, ze względu na podjęte już dyplomatyczne próby jego rozwiązania.

Wcześniej w czwartek izraelski dziennik "Jerusalem Post" poinformował, że niewykluczone jest, iż po atakach rakietowych ze Strefy Gazy Izrael zdecyduje się na ofensywę lądową w tej enklawie.

RT the truth: Hamas develops missiles to kill Jews, while Israel developing Iron Dome missiles to protect its citizens.



If the Palestinians in Gaza are so poor why are Hamas & PIJ wasting all their resources on developing missiles to kill Israelis?pic.twitter.com/dd7dcRQFsd — Liza Rosen (@LizaRosen0000) May 13, 2021

They didn't lie when they said "we will make Tel Aviv looks like a hell" #FreePalestine #SavePalestine pic.twitter.com/6fdMgn6zfe — Asrul Joy 🇵🇸 (@AsrulJoyy) May 11, 2021

Przesunięcie wojsk

Rzecznik prasowy sił zbrojnych Izraela generał Hidaj Zilberman powiedział, że plany są przygotowywane przez Dowództwo Południowe, a następnie zostaną przekazane do zatwierdzenia władzom politycznym.

📹 | #Israel|i army gets ready for possible ground operation against #Gaza, deploying tanks and armored vehicles to the border.pic.twitter.com/gvLizR0cFU — EHA News (@eha_news) May 13, 2021

Dodatkowe wojska zostały już przesunięte bliżej granicy przed ewentualną operacją lądową, w tym siły pancerne, zmechanizowane i powietrznodesantowe.

ZOBACZ: Runął wieżowiec w Gazie trafiony izraelską rakietą. Islamski Dżihad odpowiedział tym samym [WIDEO]

Również w czwartek premier Izraela Benjamin Netanjahu obejrzał baterie systemu obrony przeciwrakietowej Żelazna Kopuła, który zdołał przechwycić 90 proc. z 1,2 tys. pocisków rakietowych wystrzelonych w kierunku Izraela ze Strefy Gazy.

- Zajmie to więcej czasu, ale osiągniemy nasz cel, by przywrócić pokój w państwie izraelskim - powiedział premier.

Dzień wcześniej Netanjahu poinformował gabinet bezpieczeństwa, że odrzucił propozycję Hamasu dotyczącą zawieszenia broni, a szef izraelskiego Sztabu Generalnego generał Awiw Kohawi rozmawiał przez telefon z przewodniczącym Kolegium Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA generałem Markiem Milleyem, aby poinformować go o przebiegu działań wojskowych.

WIDEO - Atak na bazy USA. Świat czeka na oświadczenie prezydenta Trumpa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/PAP