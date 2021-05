Konflikt izraelsko-palestyński. Zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ

Wiadomość potwierdziła na Twitterze stała przedstawicielka USA w ONZ Linda Thomas-Greenfield.

"Rada Bezpieczeństwa ONZ zbierze się w niedzielę w celu omówienia sytuacji w Izraelu i Strefie Gazy" - napisała Thomas-Grenfield.

The UN Security Council will meet to discuss the situation in Israel and Gaza on Sunday. The U.S. will continue to actively engage in diplomacy at the highest levels to try to de-escalate tensions.