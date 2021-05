Aresztowania po zamieszkach w Izraelu. Stan wyjątkowy

Co najmniej 43 osoby zostały zatrzymane w piątek w Lod pod Tel Awiwem, a w czwartek aresztowano 120 osób w całym Izraelu podczas zamieszek między Żydami i Arabami w miastach o mieszanej strukturze etnicznej - podała w piątek izraelska policja, na którą powołuje się "The Jerusalem Post".

Najcięższa sytuacja jest w mieście Lod. Co najmniej 43 osoby zostały zatrzymane w piątek w tym mieście, a w czwartek aresztowano 120 osób w całym państwie. Minister obrony Izraela Beni Ganc powiedział w czwartek wieczorem, że stan wyjątkowy w Lod zostanie przedłużony o kolejne 48 godzin, co umożliwi podporządkowanie sił ratunkowych dowództwu policji, przyznanie dalszego dostępu do potrzebnego sprzętu i ograniczenie poruszania się mieszkańcom miasta. Władzę miasta rozważają zmianę początku obowiązywania godziny policyjnej z godz. 20 na godz. 17 ze względu na kolejną odsłonę zamieszek.

Sprzeczne informacje

W nocy z czwartku na piątek rzecznik Sił obronny Izraela (IDF), poinformował o rozpoczęciu lądowej operacji przeciwko Strefie Gazy. Jednak według izraelskich korespondentów wojennych, którzy otrzymują regularne briefingi prasowe, nie jest to inwazja wojsk lądowych na Strefę Gazy. Jest ona ostrzeliwana przez artylerię z izraelskiej strony granicy.

ZOBACZ: Izrael rozpoczął ostrzał artyleryjski Strefy Gazy

Reuters informuje, że mieszkańcy północnej części Stefy Gazy nie dostrzegli obecności lądowych sił izraelskich, mówili natomiast o silnym ostrzale artyleryjskim i dziesiątkach ataków z powietrza.

Zamieszki w całym Izraelu

Jednocześnie wciąż trwają starcia pomiędzy izraelskimi ekstremistami, którzy atakują izraelskich arabów. Jak donosi Haaretz powołując się na źródła wojskowe: "IDF może chcieć zakończyć operację w Gazie w związku z chaosem w kraju". Minister obrony Izraela Beni Ganc zarządził w czwartek "masowe wzmocnienie" sił bezpieczeństwa w miastach o mieszanej strukturze etnicznej, tj. zamieszkanych przez Żydów i Arabów. Jest to pokłosie brutalnych zamieszek, które trwają tam od kilku dni. Ganc ogłosił skierowanie tam 10 kompanii straży granicznej, które zwykle działają na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu. Policja izraelska, często jest bardzo stronnicza i jawnie opowiada się po stronie atakujących arabów żydów.

אום אל פאחם,ירי של שוטרים על רכב ללא סיבה👇 pic.twitter.com/JlPQfACbhy — Real News IL (@RealNewsIL) May 14, 2021

Od wybuchu przemocy w poniedziałek zatrzymano ponad 750 osób, a ponad 400 osobom przedłużono areszt - informuje na swej stronie internetowej anglojęzyczny dziennik izraelski.

MSZ Informuje

- Sytuacja w Izraelu i Palestynie jest trudna, monitorujemy ją, ale w tym momencie nie ma konieczności ewakuacji, a nasi obywatele nie zgłaszają chęci wyjazdu - poinformował w piątek na Twitterze wiceszef MSZ odpowiedzialny m.in. za Bliski Wschód Paweł Jabłoński. Natomiast PLL LOT poinformowały, że loty do Tel Awiwu z powodu eskalacji konfliktu w Izraelu i Strefie Gazy zostały wstrzymane, a wznowienie połączeń będzie uzależnione od rozwoju sytuacji w Izraelu.

WIDEO - W strefie Gazy runął trzeci wieżowiec. Benjamin Netanjahu gratuluje żołnierzom Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wys/PAP/polsatnews.pl