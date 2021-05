W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja programowa, na której liderzy Zjednoczonej Prawicy zaprezentowali Polski Ład, czyli program społeczno-gospodarczy na okres pocovidowy.

Jego fundamenty to m.in.: 7 proc. PKB na zdrowie; podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł; inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, gwarancja państwa wkładu własnego na mieszkanie i emerytura bez podatku do 2500 zł. Jarosław Gowin powiedział w trakcie konferencji, że będzie to niczym czerwony dywan rozwinięty dla polskich przedsiębiorców.

Jarosław Kaczyński przedstawiając Polski Ład zaznaczył, że w ciągu ostatnich lat rząd PiS zwiększył wydatki na służbę zdrowia. Dodał, że bardzo szybko zostały zwiększone także wydatki w trakcie pandemii. - Ale to ciągle za mało. Chcemy więcej. Chcemy już w 2023 r. osiągnąć 6 proc. PKB - to będzie na pewno przeszło 150, a może przeszło 160 mld zł - zapowiedział lider PiS.





Przemawiający na konwencji premier Mateusz Morawiecki przypomniał głównie filary "Polskiego Ładu". Filary to: ochrona zdrowia, "sprawiedliwy system podatkowy", mieszkalnictwo, program inwestycyjny oraz emerytury bez podatków.

Dodał także, że ważna dla programu PiS jest polityka prorodzinna. - Dlatego poza 500 plus i 300 plus wprowadzamy dodatkowy komponent. Zdecydowaliśmy się, aby wesprzeć rodziców w pierwszych 3 latach po narodzinach dziecka, wprowadzimy rodzinny kapitał opiekuńczy w wysokości 12 tys zł do wykorzystania między 12 a 36 miesiącem życia dziecka - wyjaśnił premier.

