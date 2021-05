Opozycja krytykuje "Polski Ład". "Obiecali, oszukali"

Sobota w polityce upływa pod znakiem konwencji PiS, podczas której zaprezentowano Polski Ład - szereg programów i reform, które rząd chce realizować w najbliższych latach.

Opozycja już w piątek, serią konferencji prasowych, rozpoczęła akcję pod hasłem "#NieładPiS", w ramach której krytykuje rządzących za niezrealizowane obietnice, wzrost cen, a także za ich zdaniem nieskuteczną walkę z koronawirusem, której efektem ma być rekordowa liczba nadmiarowych zgonów.

"Obiecali, oszukali"

"Milion aut elektrycznych, 100 tys. mieszkań, lux-torpeda, prom ze Szczecina, program kosmiczny, wzrost inwestycji do 25 proc. PKB, 22 mosty, oczka wodne, kanały żeglugi. Niespełnione obietnice. Zamiast tego - najwięcej ponadnormatywnych zgonów w UE" - napisał na Twitterze przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

Milion aut elektrycznych, 100 tys. mieszkań, lux-torpeda, prom ze Szczecina, program kosmiczny, wzrost inwestycji do 25% PKB, 22 mosty, oczka wodne, kanały żeglugi. Niespełnione obietnice. Zamiast tego - najwiecej ponadnormatywnych zgonów w UE.#NieładPiS #ObiecaliOszukali pic.twitter.com/Q0grTdesGL — Borys Budka (@bbudka) May 15, 2021

"Prezes zapowiada powstanie wielu nowych instytucji. To nic innego jak przygotowanie nowych miejsc pracy dla swoich" - oceniła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Prezes zapowiada powstanie wielu nowych https://t.co/aPYsYeVUNp nic innego jak przygotowanie nowych miejsc pracy dla swoich.#nieładPiS — M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) May 15, 2021

"Nie zbudowaliśmy wam obiecanych mieszkań to zrobimy wam rewolucje. Sami sobie zbudujcie bez pozwolenia. Wariaci. To ma być ład?" - napisał poseł Sławomir Nitras.

Nie zbudowaliśmy wam obiecanych mieszkań to zrobimy wam rewolucje. Sami sobie zbudujcie bez pozwolenia. Wariaci. To ma być ład? #Nieładpis — Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) May 15, 2021

"Najgorsze jest to, że my już to wszystko słyszeliśmy. Wiele razy. A potem następuje weryfikacja" - stwierdził szef klubu KO Cezary Tomczyk.

Najgorsze jest to, że my już to wszystko słyszeliśmy. Wiele razy. A potem następuje weryfikacja. #NieładPiS pic.twitter.com/aFYIQIBASH — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) May 15, 2021

"Mogą obiecać nawet gwiazdkę (nie europejską) na niebie. Ale ich problemem jest wiarygodność. Nie mają elementarnej wiarygodności!" - podsumował poseł Michał Szczerba.

Mogą obiecać nawet gwiazdkę (nie europejską) na niebie. Ale ich problemem jest wiarygodność. Nie mają elementarnej wiarygodności! #Nieładpis #ObiecaliOSZUKALI — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) May 15, 2021

Plusy i minusy dostrzega Lewica

Politycy Nowej Lewicy pozytywnie ocenili część propozycji, skrytykowali jednak te dotyczące np. kredytów mieszkaniowych.



"Na plus: kwota wolna i koniec degresji. Brzmi dobrze, choć oczywiście pies jest pogrzebany w szczegółach. Na minus: wspieranie patodeweloperki i kredyty, które rozdmuchają ceny mieszkań. 7 proc. na zdrowie, ale za 6 lat - nie wystarczy. Ludzie umierają teraz" - skomentował poseł Adrian Zandberg.

#PolskiŁad na szybko:



Na plus: kwota wolna i koniec degresji. Brzmi dobrze, choć oczywiście pies jest pogrzebany w szczegółach.



Na minus: wspieranie patodeweloperki i kredyty, które rozdmuchają ceny mieszkań.



7% na zdrowie, ale za 6 lat - nie wystarczy. Ludzie umierają teraz. — Adrian Zandberg (@ZandbergRAZEM) May 15, 2021

Głos zabrał także szef klubu Lewicy. "Część propozycji z Nowy Ład brzmi dobrze, część fatalnie. Ale na razie to tylko hasła i obietnice. Czekamy na projekty ustaw. Czeka nas olbrzymia praca w parlamencie - poprawiać te, które się da. Blokować te, których poprawić się nie da. Dla opozycji to egzamin politycznej dojrzałości" - napisał Krzysztof Gawkowski.

Część propozycji z #NowyŁad brzmi dobrze, część fatalnie. Ale na razie to tylko hasła i obietnice. Czekamy na projekty ustaw



Czeka nas olbrzymia praca w parlamencie - poprawiać te, które się da. Blokować te, których poprawić się nie da. Dla opozycji to egzamin polit. dojrzałości — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) May 15, 2021

