Emerytury bez podatku. PiS chce zachęcić emerytów do pracy

W ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł - przewiduje Polski Ład. Są również rozwiązania na rzecz wydłużania okresu aktywności zawodowej seniorów.

Polski Ład przewiduje, że w ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł. Wskazano, że oznacza to, że przeciętny emeryt będzie otrzymywał nawet 2000 zł rocznie więcej.

ZOBACZ: "Polski Ład" w ochronie zdrowia. Wzrost wydatków i modernizacja

Autorzy Polskiego Ładu chcą także wydłużać okres aktywności zawodowej seniorów przez umożliwienie osobom w wieku 55 plus zmniejszenia wymiaru czasu pracy.

Wprowadzony będzie także nowy instrument zachęcający do kontynuacji pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego - PIT-0 dla Seniora. Pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny 60/65 lat i nie przejdą na emeryturę, lecz zdecydują się kontynuować pracę, nie zapłacą podatku dochodowego (do poziomu progu podatkowego), co zwiększy ich pensję netto, a dzięki dalszej aktywności na rynku pracy powiększą wysokość przyszłej emerytury.

Propozycje ws. opieki seniorów

Bezpieczeństwo seniorów ma być zwiększone przez dofinansowanie zakupu tzw. opasek bezpieczeństwa. Umożliwią one proste bądź automatyczne wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Ponadto w związku ze skutecznością dotychczasowego programu "Leki 75 plus" umożliwione ma być korzystanie z programu osobom młodszym (70 plus), a w niektórych kategoriach leków nawet osobom z grupy 60 plus.

ZOBACZ: PiS ogłasza rewolucję w podatkach. Wyższa kwota wolna

Łatwiejsze ma być także tworzenie placówek, które łączą dzienne domy opieki z przedszkolami podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i w Niemczech. Dzięki nim dzieci będą rozwijały kompetencje emocjonalne i społeczne, a seniorzy zaangażują się w wychowanie najmłodszego pokolenia.

Oferta dla wracających do Polski

Centra usług społecznych dla Polaków wracających z zagranicy będą instytucjami oferującymi kompleksowe wsparcie dla osób starszych, które po zakończeniu kariery zawodowej za granicą chcą powrócić do Polski. Centra będą zapewniać całodobową opiekę, wsparcie w zakresie ochrony zdrowia i wspomagać aktywność społeczną seniorów.

Stworzona ma być także ogólnopolska infolinia administracyjna, która pozwoli uzyskać informacje o tym, co dzieje się ze sprawą załatwianą w każdym urzędzie w Polsce. Dzięki infolinii osoby mniej biegłe w usługach cyfrowych będą mogły dowiedzieć się, w jaki sposób można załatwić sprawę administracyjną i zostaną przekierowane do właściwej instytucji.

ZOBACZ: Liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali deklarację programową

Realizowane będą także kampanie na rzecz zwiększenia świadomości praw ofiar przemocy domowej, zwłaszcza tych najsłabszych - kobiet, dzieci i osób starszych, a także dostępności wsparcia psychologicznego.

WIDEO - Awaryjne lądowanie awionetki na A1 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/PAP