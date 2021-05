PiS przedstawi "Polski Ład". "Całościowy program dla Polski na najbliższe lata"

Konwencja pierwotnie miała się odbyć już 20 marca, ale ze względu na walkę z pandemią koronawirusa została przełożona. W czwartek rzeczniczka PiS Anita Czerwińska potwierdziła wcześniejsze nieoficjalne informacje na temat daty prezentacji programu.

W czasie konwencji, która odbędzie się w formie zdalnej planowane są wystąpienia m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego.

"Wspólny projekt Zjednoczonej Prawicy"

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel podkreślił w piątek, że "Polski Ład" to projekt polityczny, który firmują partie tworzące Zjednoczoną Prawicę, czyli poza PiS również Porozumienie i Solidarna Polska.

- Wszystko, co jest już dzisiaj w tym programie i co zostanie zaprezentowane jest wspólnym projektem Zjednoczonej Prawicy - mówił Fogiel w Radio ZET.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Polski Ład ma się składać z następujących obszarów: Planu na zdrowie, Uczciwej pracy - godnej płacy, Dekady rozwoju, Rodziny i domu w centrum życia, Polski - naszej ziemi, Przyjaznej szkoły i kultury na nowy wiek, Dobrego klimatu dla firm, Czystej energii - czystego powietrza, CyberPoland 2025, Złotej jesień życia.

- Jeśli miałbym jednym zdaniem ująć, czym jest Polski Ład, to powiedziałbym, że jest to wielki program inwestycyjny, wielki program inwestycji w polskie zdrowie, w polską rodzinę, w demografię, w odbudowanie polskiej infrastruktury i potencjału gospodarczego tam, gdzie został on nadwątlony przez Covid-19, a rozbudowanie tam, gdzie cały czas ta infrastruktura potrzebuje rozbudowy - mówił premier Morawiecki podczas niedawnego kongresu Impact'21.

Szef rządu zaznaczył, że "bardzo zasadniczym" czynnikiem w Polskim Ładzie będzie "inwestycja w człowieka" oraz czynnik społeczny, który określił jako "kluczowy".

"Całościowy program dla Polski na najbliższe lata"

Z kolei wicepremier Jacek Sasin w niedawnej rozmowie w Programie Pierwszym Polskiego Radia wskazał, że Polski Ład to program, który będzie obejmował bardzo wiele sfer gospodarczych czy społecznych.

- Można powiedzieć, że to jest taki nowy, całościowy program dla Polski na najbliższe lata. Związany również z tymi środkami, którymi w tej chwili będziemy dysponować, jako kraj: środkami europejskimi, również środkami z Funduszu Odbudowy, ale również środkami budżetowymi polskimi. Suma tych wszystkich możliwości, które dadzą nam te nowe środki, rzeczywiście pozwoli przebudować Polskę, zmodernizować Polskę, być może w sposób bezprecedensowy w ciągu ostatnich 30 lat - podkreślił Sasin.

PiS od przyszłego tygodnia planuje też dziesięć wyjazdowych debat, na których eksperci mają poruszać poszczególne elementy programu. Pierwsza planowana jest w Chełmie pod koniec przyszłego tygodnia. Dodatkowo planowany jest, już od poniedziałku objazd premiera Mateusza Morawieckiego po kraju, podczas którego będzie przedstawiał założenia Polskiego Ładu.

laf/PAP