Polski Nowy Ład. Premier ujawnia jeden z filarów

Mateusz Morawiecki we wpisie na Facebooku zwracając się do seniorów podkreślił, że "przed nami odbudowa Polski po pandemii". "Kołem zamachowym dla wyjścia z kryzysu będzie nowy program społeczno-gospodarczy: Polski Nowy Ład. Zostaną wdrożone rozwiązania ułatwiające codzienne życie, poprawiające bezpieczeństwo i dostęp do służby zdrowia. Wsparcie dla seniorów będzie jednym z filarów Polskiego Nowego Ładu. Nasz rząd nadal będzie pracował, by z roku na roku Państwa sytuacja materialna była coraz lepsza" - zadeklarował szef rządu.

Premier przypomniał też o tegorocznej waloryzacji rent i emerytur. "Dla średniej emerytury podwyżka wyniesie ok. 100 zł, minimalna emerytura wzrośnie o 50 zł do 1250 zł miesięcznie. Przypominam, że w 2015 r. było to zaledwie 880 zł. Już za miesiąc zaczniemy wypłacać po raz kolejny 13. emeryturę" - dodał. "Jeszcze przed epidemią złożyliśmy Państwu obietnicę 14. emerytury w roku 2021. I dziś danego słowa dotrzymujemy. Trwa największy od dziesięcioleci kryzys gospodarczy, ale właśnie w takim momencie wsparcie dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują jest konieczne. Pod ustawą o 14. emeryturze podpis złożył Prezydent Andrzej Duda, a to oznacza, że będziemy mogli ją wypłacić już w listopadzie. Każdy emeryt, który otrzymuje mniej niż 2900 zł brutto dostanie dodatkowo ponad 1000 zł na rękę" - podkreślił Morawiecki. W lutym kierownictwo PiS zaakceptowało program Nowy Ład. Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, program zawierający przede wszystkim plany inwestycyjne, ale także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego w czasie po pandemii, ma być zaprezentowany w najbliższym czasie. Premier mówił w drugiej połowie stycznia, że w ramach programu rząd zaproponuje cały szereg projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych.

pgo/ PAP