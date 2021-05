Luzowanie obostrzeń. Otwarte ogródki restauracyjne, na zewnątrz bez masek

Poluzowanie w gastronomii oraz w transporcie wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które weszło w życie 8 maja br.

Otwarte ogródki restauracyjne

Zgodnie z nim, od soboty, 15 maja do 28 maja restauracje oraz lokale gastronomiczne mogą otworzyć dla klientów swoje ogródki na świeżym powietrzu. Klienci muszą jednak zajmować co drugi stolik i odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m licząc od powierzchni stolika.

Od soboty do 5 czerwca br. więcej osób może także podróżować publicznym transportem zbiorowym. Oznacza to, że w np. w pociągu, autobusie, tramwaju dostępnych jest 100 proc. miejsc siedzących albo 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Bez maseczek na powietrzu

Od soboty nie trzeba nosić maseczek na zewnątrz, czyli m.in. na drogach i placach, promenadach, bulwarach. Zachować jednak należy bezpieczny dystans od drugiej osoby - co najmniej 1,5 m. Rząd zniósł ten obowiązek rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii opublikowanym 6 maja w Dzienniku Ustaw. Przepis dotyczący maseczek obowiązywać będzie od soboty 15 maja do 5 czerwca.

Wcześniej rząd zapowiadał, że jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób spadnie poniżej 15, możliwe będzie zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Jednak, gdy nie udaje się zachować wymaganego dystansu - 1,5 m odległości od drugiej osoby - trzeba ją nosić również na zewnątrz.

Gdzie w maseczkach, gdzie nie?

Nadal jednak zakrywać usta i nos należy w środkach transportu publicznego, w samolotach, jak również na terenie nieruchomości wspólnych, np. na klatkach schodowych, w windach oraz w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba, że pracodawca postanowi inaczej.

Zakrywać usta należy w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, poczcie, jak również w kościołach w czasie mszy św. i nabożeństw.

Natomiast bez maseczki można pozostawać w miejscach ogólnodostępnych, czyli na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych. Maseczek nie muszą zakładać kierujący środkiem transportu publicznego oraz motocykliści, którzy używają kasków ochronnych i osoby przewożone. Również dzieci do ukończenia 5. roku życia są nadal z tego obowiązku zwolnione.

Zakrywać ust i nosa nie muszą także osoby z zaburzeniami rozwoju, psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub mające trudność samodzielnie to robić, osoby z trudności z zaawansowanymi schorzeniami neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Jednak na żądanie wskazanych w przepisach służb, czyli policji, straży granicznej, gminnej lub ochrony kolei, w przypadku gdy podróżujemy pociągiem, należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub inny dokument, który potwierdza, że osoba może korzystać z takiego uprawnienia ze względu na stan zdrowia.

Ponadto, w świetle nowych przepisów, z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są - tak jak dotychczas - duchowni sprawujący kult religijny, jak również osoby wykonujące zadania służbowe, np. żołnierze, sędziowie, trenerzy. Bez maseczek mogą pozostawać osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży. Odsłonić usta i nos możemy także, by spożyć posiłek w pracy lub po zajęciu miejsca w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc

Więcej pasażerów w komunikacji

Także od soboty do 5 czerwca samochodem do przewozu więcej niż siedmiu osób i nie więcej niż dziewięciu - łącznie z kierowcą - może podróżować nie więcej osób niż połowa miejsc siedzących.

Ponadto, do 5 czerwca br. obowiązuje nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in.: obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Maski trzeba też nosić w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).

laf/PAP